Ось декілька речей, від яких можна відмовитись або замінити чимось іншим, заощадивши кошти, і при цьому значно покращивши своє здоров'я. Здається, що це такі маленькі кроки, проте з таких кроків і складається шлях до успіху та щасливого життя.

Читайте також Вечеря з вином: ігристе SHABO Speсial Edition Brut і севіче

Вода замість кави

Набагато корисніше пити звичайну воду, аніж каву, чай, соки та інші напої. Особливо, якщо ви зазвичай надаєте перевагу солодкому лате на коров'ячому молоці. До того ж для тих, хто не варить каву самостійно, а купує її, це чудова можливість зекономити. Порахуйте, скільки грошей щомісяця йде тільки на каву!

Замість води обирайте чисту воду / Фото Unsplash

Необов'язково повністю відмовлятись від улюбленого напою, але провести експеримент та скоротити вживання кави варто спробувати.

Тренування вдома

Можливості для тренувань можна знайти всюди. До прикладу, замість громадського транспорту чи машини, спробуйте пройтись на роботу пішки чи на велосипеді.

Якщо ж ви працюєте з дому, то замість спортзалу можете обрати одні з численних безкоштовних програм домашніх тренувань. Для того, щоб підтримувати своє тіло в тонусі, цього та регулярних піших прогулянок буде цілком достатньо.

Спробуйте тренування вдома / Фото Pexels

До теми Як обирати лише корисні продукти в магазині: поради нутриціологині

Готувати на цілий тиждень

Щоб не спокушатись на страви із закладів харчування, спробуйте готувати їжу раз на весь тиждень або хоча б на 2-3 дні. Такий підхід має цілий ряд переваг:

Ви можете завчасно продумати та скласти збалансований раціон

Ви не витрачаєте час на приготування їжі щодня

Вам не потрібно під час обіду бігти їсти у закладі, адже свої страви вже з собою, це економить багато коштів.

Краще готувати їжу наперед на тиждень / Фото Unsplash

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Готуйте сезонні продукти

Погодьтесь, персики та зелень у липні коштують набагато дешевше, ніж у лютому, а буряк та хурму краще відкласти на зиму. Крім того, саме сезонні продукти мають весь набір поживних речовин і набагато корисніші для організму ніж у період, коли їм не притаманно рости.

Отож, таким підходом ви турбуєтесь і про гаманець, і про здоров'я.