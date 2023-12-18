Стильне сервірування додасть святковості та затишку атмосфері, а також допоможе створити незабутні спогади. Як найкраще прикрасити стіл, розповідає 24 Канал.

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Які кольори вибрати для сервірування на Різдво

Традиційними різдвяними кольорами вважають червоний, зелений та золотий. Вони символізують радість, життя та достаток. Безпрограшним варіантом буде декорування столу саме у цих відтінках. Вони створять особливе відчуття свята.

Однак, якщо хочеться дати волю фантазії та додати більшої оригінальності, обмежуватися винятково традиційними кольорами не слід. Обрати можна будь-які інші відтінки, що вам подобаються.

Наприклад, якщо любите білий колір, можна створити стильне біле сервірування з різдвяними акцентами.

Гарно виглядатиме сервірування як у традиційних, так і більш оригінальних кольорах / Фото Pexels

У якому стилі сервірувати стіл

Важливою у сервіруванні є не тільки колірна гама, а й вибір стилю, в якому буде оформлено стіл.

У контексті Різдва зазвичай виділяють класичне сервірування, коли використовують традиційні святкові кольори й елементи, до прикладу, білу скатертину, червоні та зелені тарілки, столове приладдя з різдвяним принтом, свічки та ялинкові гілочки, та романтичне. Цей стиль передбачає використання ніжних кольорів і елементів – білої або бежевої скатертини, пастельних тарілок, столового приладдя з квітковим принтом, свічок.

Водночас ці дві опції не є єдиними можливими. Можна також самостійно створити унікальне сервірування. Для цього варто:

Обрати основу вашого декору. Це може бути скатертина, посуд або декор. Виберіть те, що вам найбільше подобається і стане родзинкою вашого столу.

Додати акценти. Це те, що зробить ваше сервірування унікальним. Використовуйте посуд різних форм і розмірів, грайтеся з кольорами елементів, додавайте декор, який має для вас особливе значення – сімейні реліквії, подарунки від близьких або просто речі, які вам надзвичайно подобаються.

Експериментувати. Не бійтеся пробувати різні комбінації. Найголовніше – отримати задоволення від процесу і створити сервірування, яке буде відображати вашу індивідуальність.

Навіть маленький елемент може зробити сервірування особливим / Фото Pexels

Святкову атмосферу може створити не тільки декор, музика чи фільми. Вдало з цією задачею впорається і білизна від українського виробника Anabel Arto. У новій колекції бренду можна знайти вироби, які додадуть настрою, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і трендових дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Які елементи використовувати для декорування столу

Для гарного сервірування різдвяного столу не обов'язково використовувати велике різноманіття декору. Можна обмежитися основними елементами, до яких належать:

Скатертина. Без цієї корисної деталі декорування столу просто не обійдеться. Обрати можна як однотонну скатертину, так і з більш яскравим та цікавим різдвяним принтом.

Тарілки. Це, безумовно, обов'язковий елемент. Вони можуть бути звичного білого кольору або виконані в інших відтінках. Цікавинки ж до вашого сервірування можуть додати тарілки незвичної форми, до прикладу не круглі, а квадратні.

Столове приладдя. Ще один елемент, без якого стіл не уявити. Обираючи ножі, виделки та ложки для Різдвяного декору, найкраще віддавати перевагу приладдю з позолотою чи срібного відтінку. Воно додаватиме вишуканості та святкового блиску.

Серветки. Це елемент, за допомогою якого можна додати елегантності та небанальності сервіруванню. Адже серветки можуть бути виконані з різних матеріалів, наприклад, з бавовни, льону або органзи, а також існують спеціальні набори з різдвяними принтами, котрі максимально відтворюють святковий настрій.

Декор. Це елемент, без якого, здавалося б, можна обійтися, але насправді це не так. Саме він створює відчуття свята та передає різдвяну атмосферу. Для декорування можна використати різдвяні свічки, невеликі ялинки, хвоїні букети, шишки, фрукти, ягоди та інші елементи. Усе, що спаде вам на думку, та пасуватиме до інших елементів, може гарно доповнити загальну картину столу.

Цікавим елементом може стати рослинна композиція / Фото Pexels

Як правильно розставити посуд на святковому столі

Для того, щоб святковий стіл виглядав бездоганно, важливо дотримуватися правил сервірування. Так, посуд варто розставляти наступним чином:

Посередині кожного місця першою кладуть підставну тарілку. Вона слугуватиме страхуванням на випадок пролитого супу або гарніру. Далі на неї можна ставити інші тарілки.

Біля тарілки повинно бути не більше трьох парних приладів. Ножі та ложки кладуть праворуч, а виделки – ліворуч.

Згідно з етикетом, лезо ножа має бути повернуто до тарілки, а зубчики виделки направлені догори.

Серветку можна покласти як на тарілку, так і поряд з нею / Фото Pexels

Крайніми від тарілки варто розставляти ніж та виделку для закусок, далі – столову ложку, потім – ніж та виделку для риби, а наостанок – ніж та виделку для м’яса.

Келихи, склянки та рюмки мають залишатися праворуч від тарілки. Зазвичай їх розставляють в порядку спадання, починаючи з більшої ємності. Водночас чим міцніше вино, тим в менший за обсягом келих його наливають.

Як трендово сервірувати стіл у 2023 році

Щоб зробити сервірування не тільки гарним, але й сучасним і особливо стильним, важливо врахувати актуальні тренди. У 2023 році модними є:

Келихи та порцеляна. Ці елементи у тренді цьогоріч. Особливою популярністю користуються вироби у срібному та золотому відтінках, у стилі ар-деко або зроблені під мармур.

Свічки. Вони завжди були актуальними, але цього року особливо підкорюють тренди. Немає чітких вимог до стилю чи кольору, проте для сервірування краще обирати свічки без запаху, аби вони не перебивали аромати їжі.

Природні елементи стануть трендовим доповненням декору / Фото Pexels

Льон. Обирайте текстиль із льону і точно не помилитесь. Головне – переконатися, що він відповідає колірній гамі декору.

Центральні елементи та прикраси. Акцент на природність та натуральність – цьогорічний тренд. Використовуйте квіти, гілки дерев, вінки. Вони стануть ідеальною окрасою будь-якого столу.

Загалом незалежно від того, який стиль, колірну гаму та елементи сервірування ви оберете, головне, щоб воно було виконане з любов'ю, відображало вашу унікальність і створювало святкову атмосферу.