Скористайтеся цими простими порадами – і у вашій квартирі стане значно більше простору, а всі речі лежатимуть на своїх місцях.

Джерело: 24 канал Правильно розмістити речі у квартирі – це справжня головоломка. Вирішуєте одну проблему – з’являється зовсім інша. Та нічого страшного. Ми поділимося кількома дуже цікавими порадами, які допоможуть навести лад у власній домівці. Цікаво Як зробити маленьку квартиру затишною: 10 цікавих способів Спеціальна висувна стінка для спецій та консерв – класне рішення, яке займе небагато місця Фото Pinterest Висувна стінка для кухонного посуду. Уявіть, скільки ці каструлю зайняли би місця в тумбочці Фото Pinterest Прасувальна дошка, яка вбудована прямо в кухонні меблі. Цікаве рішення Фото Pinterest Одна маленька поличка – а скільки всього вмістилося! Фото Pinterest Лоток для яєць – класне рішення, щоб зберігати різні аксесуари Фото Pinterest Чому б не зберігати білизну та інші постільні речі під ліжком? Фото Pinterest Полички для спецій чудово підійдуть для ванної кімнати Фото Pinterest Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO Як вам таке рішення із кришками від каструль? Фото Pinterest Додаткові полички для холодильника дозволять використати його на повну! Фото Pinterest ​Цікаво Не картини чи фото: 9 оригінальних варіантів прикрасити стіну, щоб ваші гості були вражені Вузенький комод у туалеті: вміщає багато, займає місця – мало