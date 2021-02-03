Як зберігати речі вдома: корисні ідеї, які зекономлять багато місця
Скористайтеся цими простими порадами – і у вашій квартирі стане значно більше простору, а всі речі лежатимуть на своїх місцях.
Джерело: 24 канал
Правильно розмістити речі у квартирі – це справжня головоломка. Вирішуєте одну проблему – з’являється зовсім інша. Та нічого страшного. Ми поділимося кількома дуже цікавими порадами, які допоможуть навести лад у власній домівці.
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