Якщо вам хтось каже, що в маленькій квартирі не може бути комфортно – не вірте цим словам. Навіть невелику домівку можна облаштувати так, що в ній буде затишно і прекрасно.

Джерело: 24 канал

Ми розповімо про 10 способів, які допоможуть чудово організувати простір в однокімнатній квартирі. Всього кілька дрібничок – і ваша домівка засяє по-новому.

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Займіть простір між підлогою і стелею

Видовжена стінка із стелажами та поличками – це просто "цукерочка". Ви отримаєте дві прекрасні переваги: місце для домашніх речей та додатковий вільний простір у квартирі.

Багатофункціональна стінка, яка займає мало місця / Фото Pinterest

Цікавий приклад такої стінки на кухні / Фото Pinterest

Ліжко на фейковому другому поверсі

Якщо у вашій квартирі високі стелі – це класний варіант, який зекономить безліч простору. Зверніть увагу на сходинки – там можна розмістити невеликі стелажі для книг чи інших домашніх речей. Або взагалі встановити шафу.

Варіант ліжка із шафою внизу / Фото Pinterest

Цікаве рішення із сходами / Фото Pinterest

Звичайна комора може стати офісом

Домашній офіс реально організувати навіть у найбільш несподіваних місцях.

Хотіли б працювати у такому місці? / Фото Pinterest

Не купуйте шафу для гардеробу

На фото – цікаві приклади, як можна цілком компактно розмістити весь одяг на невеликій вішалці, прикріпленій до стіни. Уявіть, скільки ви зекономите місця.

Чудова заміна для габаритних шаф / Фото Pinterest

Все можна помістити на одній конструкції / Фото Pinterest

Спробуйте прозорі меблі

Дивовижно, але скляні меблі допоможуть візуально збільшити весь простір у невеличкій квартирі. Ви побачите, як магічним чином дім стане затишнішим.

Вам подобаються прозорі меблі? / Фото Pinterest

Красивий скляний столик / Фото Pinterest

Відмежуйте ліжко від усієї квартири

Ви отримаєте красиву відпочинкову зону, яка вирізнятиметься серед усього дому. Найпростіший варіант, як це зробити – придбати красиві штори.

Як відмежувати ліжко / Фото Pinterest

Ще один варіант / Фото Pinterest

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Корзинки у ванній

Стіни ванної кімнати можна й треба використовувати. Встановіть невеличкі корзинки для рушничків, засобів догляду за тілом чи білизни. Вони практично не займають місця і органічно впишуться у будь-яку ванну.

Мініатюрні корзинки для ванної / Фото Pinterest

Більші корзинки / Фото Pinterest

Сад, який висить у повітрі

Це справді геніально. Навіщо заставляти підвіконня квітами, якщо можна просто підвісити або зачепити вазони на стіни. Так ми отримаємо додатковий простір у квартирі, а повітря завжди буде свіжим та приємним.

Хотіли б такий сад удома? / Фото Pinterest

Перегородки із дерева

Ми розглядали схожий приклад у випадку із ліжком. Проте дерев’яні перегородки мають більший потенціал використання.

Елегантна перегородка, яка чудово зонує кімнату / Фото Pinterest

Несподівані полички для книг

Круте рішення для невеличкої квартири. Ви отримаєте оригінальну локацію, яка точно здивує гостей.

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Несподівано, правда? / Фото Pinterest

Більш звичний варіант / Фото Pinterest