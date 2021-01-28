Как сделать маленькую квартиру уютной: 10 интересных способов
Если вам кто-то говорит, что в маленькой квартире не может быть комфортно – не верьте этим словам. Даже небольшое жилище можно обустроить так, что в нем будет уютно и красиво.
Источник: 24 канал
Мы расскажем о 10 способах, которые помогут прекрасно организовать пространство в однокомнатной квартире. Всего несколько мелочей – и ваш дом засияет по-новому.
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Займите пространство между полом и потолком
Удлиненная стенка со стеллажами и полками – это просто "конфетка". Вы получите два прекрасных преимущества: место для домашних вещей и дополнительное свободное пространство в квартире.
Многофункциональная стенка, которая занимает мало места / Фото Pinterest
Интересный пример такой стенки на кухне / Фото Pinterest
Кровать на фейковом втором этаже
Если в вашей квартире высокие потолки – это классный вариант, который сэкономит множество пространства. Обратите внимание на ступеньки – там можно разместить небольшие стеллажи для книг или других домашних вещей. Или вообще установить шкаф.
Вариант кровати со шкафом внизу / Фото Pinterest
Интересное решение с лестницей / Фото Pinterest
Обычная кладовая может стать офисом
Домашний офис реально организовать даже в самых неожиданных местах.
Хотели бы работать в таком месте? / Фото Pinterest
Не покупайте шкаф для гардероба
На фото – интересные примеры, как можно вполне компактно разместить всю одежду на небольшой вешалке, прикрепленной к стене. Представьте, сколько вы сэкономите места.
Замечательная замена для габаритных шкафов / Фото Pinterest
Все можно поместить на одной конструкции / Фото Pinterest
Попробуйте прозрачную мебель
Удивительно, но стеклянная мебель поможет визуально увеличить все пространство в небольшой квартире. Вы увидите, как магическим образом дом станет уютным.
Вам нравятся прозрачная мебель? / Фото Pinterest
Красивый стеклянный столик / Фото Pinterest
Отделим кровать от всей квартиры
Вы получите красивую зону отдыха, которая будет вырезнятся среди всего дома. Самый простой вариант, как это сделать – приобрести красивые шторы.
Как отделить кровать / Фото Pinterest
Еще один вариант / Фото Pinterest
Корзинки в ванной
Стены ванной комнаты можно и нужно использовать. Установите небольшие корзинки для полотенец, средств ухода за телом или белье. Они практически не занимают места и органично впишутся в любую ванну.
Миниатюрные корзинки для ванной / Фото Pinterest
Крупные корзинки / Фото Pinterest
Сад, который висит в воздухе
Это действительно гениально. Зачем заставлять подоконник цветами, если можно просто подвесить или зацепить вазоны на стены. Так мы получим дополнительное пространство в квартире, а воздух всегда будет свежим и приятным.
Хотели бы такой сад дома? / Фото Pinterest
Перегородки из дерева
Мы рассматривали похожий пример в случае с кроватью. Однако деревянные перегородки имеют гораздо больший потенциал использования.
Элегантная перегородка, которая прекрасно зонирует комнату / Фото Pinterest
Неожиданные полочки для книг
Крутое решение для небольшой квартиры. Вы получите оригинальную локацию, которая точно удивит гостей.
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Неожиданно, правда? / Фото Pinterest
Более привычный вариант / Фото Pinterest
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