Если вам кто-то говорит, что в маленькой квартире не может быть комфортно – не верьте этим словам. Даже небольшое жилище можно обустроить так, что в нем будет уютно и красиво.

Источник: 24 канал

Мы расскажем о 10 способах, которые помогут прекрасно организовать пространство в однокомнатной квартире. Всего несколько мелочей – и ваш дом засияет по-новому.

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Займите пространство между полом и потолком

Удлиненная стенка со стеллажами и полками – это просто "конфетка". Вы получите два прекрасных преимущества: место для домашних вещей и дополнительное свободное пространство в квартире.

Многофункциональная стенка, которая занимает мало места / Фото Pinterest

Интересный пример такой стенки на кухне / Фото Pinterest

Кровать на фейковом втором этаже

Если в вашей квартире высокие потолки – это классный вариант, который сэкономит множество пространства. Обратите внимание на ступеньки – там можно разместить небольшие стеллажи для книг или других домашних вещей. Или вообще установить шкаф.

Вариант кровати со шкафом внизу / Фото Pinterest

Интересное решение с лестницей / Фото Pinterest

Обычная кладовая может стать офисом

Домашний офис реально организовать даже в самых неожиданных местах.

Хотели бы работать в таком месте? / Фото Pinterest

Не покупайте шкаф для гардероба

На фото – интересные примеры, как можно вполне компактно разместить всю одежду на небольшой вешалке, прикрепленной к стене. Представьте, сколько вы сэкономите места.

Замечательная замена для габаритных шкафов / Фото Pinterest

Все можно поместить на одной конструкции / Фото Pinterest

Попробуйте прозрачную мебель

Удивительно, но стеклянная мебель поможет визуально увеличить все пространство в небольшой квартире. Вы увидите, как магическим образом дом станет уютным.

Вам нравятся прозрачная мебель? / Фото Pinterest

Красивый стеклянный столик / Фото Pinterest

Отделим кровать от всей квартиры

Вы получите красивую зону отдыха, которая будет вырезнятся среди всего дома. Самый простой вариант, как это сделать – приобрести красивые шторы.

Как отделить кровать / Фото Pinterest

Еще один вариант / Фото Pinterest

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Корзинки в ванной

Стены ванной комнаты можно и нужно использовать. Установите небольшие корзинки для полотенец, средств ухода за телом или белье. Они практически не занимают места и органично впишутся в любую ванну.

Миниатюрные корзинки для ванной / Фото Pinterest

Крупные корзинки / Фото Pinterest

Сад, который висит в воздухе

Это действительно гениально. Зачем заставлять подоконник цветами, если можно просто подвесить или зацепить вазоны на стены. Так мы получим дополнительное пространство в квартире, а воздух всегда будет свежим и приятным.

Хотели бы такой сад дома? / Фото Pinterest

Перегородки из дерева

Мы рассматривали похожий пример в случае с кроватью. Однако деревянные перегородки имеют гораздо больший потенциал использования.

Элегантная перегородка, которая прекрасно зонирует комнату / Фото Pinterest

Неожиданные полочки для книг

Крутое решение для небольшой квартиры. Вы получите оригинальную локацию, которая точно удивит гостей.

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Неожиданно, правда​? / Фото Pinterest

Более привычный вариант / Фото Pinterest