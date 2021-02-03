Воспользуйтесь этими простыми советами – и в вашей квартире станет значительно больше пространства, а все вещи будут лежать на своих местах.

Источник: 24 канал Правильно разместить вещи в квартире – это настоящая головоломка. Решаете одну проблему – появляется совсем другая. Но ничего страшного. Мы поделимся несколькими очень интересными советами, которые помогут навести порядок в собственном доме. Интересно Как сделать маленькую квартиру уютной: 10 интересных способов Специальная выдвижная стенка для специй и консерв – классное решение, которое займет мало места Фото Pinterest Выдвижная стенка для кухонной посуды. Представьте, сколько эти кастрюли заняли бы места в тумбочке Фото Pinterest Гладильная доска, встроенная прямо в кухонную мебель. Интересное решение Фото Pinterest Одна маленькая полочка – а сколько всего уместилось! Фото Pinterest Лоток для яиц – классное решение, чтобы хранить различные аксессуары Фото Pinterest Почему бы не хранить белье и другие постельные принадлежности под кроватью?

Фото Pinterest Полочки для специй прекрасно подойдут для ванной комнаты Фото Pinterest Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO Как вам такое решение с крышками от кастрюль? Фото Pinterest Дополнительные полочки для холодильника позволят использовать его по полной! Фото Pinterest ​Интересно Не картины или фото: 9 оригинальных вариантов украсить стену, чтобы ваши гости были поражены Узкий комод в туалете: вмещает много, занимает места – мало