Ви колись задумувались, як це – мати брата чи сестру-близнюка? Люди, яким природа подарувала свою "копію" поділилися фотографіями зі свого життя. Вони справді вас здивують!
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"Я і мій брат-близнюк відправилися у подорож із сестрами-трійнятами"
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Дівчина хотіла перевірити, чи добре їй буде із прямим волоссям. Вона попросила сестру-близнючку зробити таку ж зачіску і все зрозуміла
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"Я з братом-близнюком і наші песики-близнюки"
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"Коли ми одягалися, то не бачили один одного. Дивіться, як цікаво вийшло"
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"Ми з братом-близнюком на побаченні із сестрами-близнятами"
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Мама втомилася відповідати на питання, чи діти є близнятами. Тому приготувала спеціальну табличку
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"Глянула на наше старе фото і не зрозуміла, де я"
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"Зустрілися з братом, з яким не бачилися півроку"
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Дуже схожі!
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"Можна заплутатися: мій брат-близнюк і наші сини"
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"Як читати повідомлення, якщо поруч близнюки"
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"Є кілька відмінностей"
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Мила фотосесія із близнюками
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"Малкольм підмінив фото брата-близнюка на своє. Ніхто не побачив різниці"
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