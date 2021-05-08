Вы когда-нибудь задумывались, каково это – иметь брата или сестру-близнеца? Люди, которым природа подарила свою "копию" поделились фотографиями из своей жизни. Они действительно вас удивят!

Интересно Творчество без границ: девочка разрисовала мамину сумку Chanel за 2700 долларов

"Я и мой брат-близнец отправились в путешествие с сестрами-тройняшками"

Фото Reddit

Девушка хотела проверить, хорошо ли ей будет с прямыми волосами. Она попросила сестру-близняшку сделать такую ​​же прическу и все поняла

Фото Reddit

"Я с братом-близнецом и наши собачки-близнецы"

Фото Reddit

"Когда мы одевались, то не видели друг друга. Смотрите, как интересно получилось"

Фото Reddit

"Мы с братом-близнецом на свидании с сестрами-близняшками"

Фото Reddit

Мама устала отвечать на вопрос, являются ли дети близнецами. Поэтому приготовила специальную табличку

Фото Reddit

"Посмотрела на наше старое фото и не поняла, где я"

Фото Reddit

"Встретились с братом, с которым не виделись полгода"

Фото Reddit

Очень похожи!

Фото Reddit

"Можно запутаться: мой брат-близнец и наши сыновья"

Фото Reddit

"Как читать сообщения, если рядом близнецы"

Фото Reddit

"Есть несколько отличий"

Фото Reddit

Милая фотосессия с близнецами

Фото Reddit

Интересно 10 забавных фото, которые показывают, как это – иметь брата или сестру

"Малкольм подменил фото брата-близнеца на свое. Никто не увидел разницы"

Фото Reddit

 

 

 