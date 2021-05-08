Вы когда-нибудь задумывались, каково это – иметь брата или сестру-близнеца? Люди, которым природа подарила свою "копию" поделились фотографиями из своей жизни. Они действительно вас удивят!
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"Я и мой брат-близнец отправились в путешествие с сестрами-тройняшками"
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Девушка хотела проверить, хорошо ли ей будет с прямыми волосами. Она попросила сестру-близняшку сделать такую же прическу и все поняла
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"Я с братом-близнецом и наши собачки-близнецы"
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"Когда мы одевались, то не видели друг друга. Смотрите, как интересно получилось"
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"Мы с братом-близнецом на свидании с сестрами-близняшками"
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Мама устала отвечать на вопрос, являются ли дети близнецами. Поэтому приготовила специальную табличку
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"Посмотрела на наше старое фото и не поняла, где я"
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"Встретились с братом, с которым не виделись полгода"
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Очень похожи!
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"Можно запутаться: мой брат-близнец и наши сыновья"
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"Как читать сообщения, если рядом близнецы"
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"Есть несколько отличий"
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Милая фотосессия с близнецами
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"Малкольм подменил фото брата-близнеца на свое. Никто не увидел разницы"
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