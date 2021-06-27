Як живеться людям із високим зростом: кумедні фото
27 червня 2021 , 14:08Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Бути високим не так просто, як здається. Навколо чатують різні небезпеки, які люди із середнім чи низьким зростом просто не зрозуміють.
Перед вами добірка крутих фото, які демонструють, як живеться людям із високим зростом. Частенько вони мають певні незручності у повсякденному житті, адже більшість речей розраховані на середньостатистичну людину. Але високі люди не сумують, а навпаки жартують зі своїх нестандартних проблем.
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