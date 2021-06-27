Як живеться людям із високим зростом: кумедні фото

27 червня 2021 , 14:08
Читать новость на русском

Джерело:

Reddit

Бути високим не так просто, як здається. Навколо чатують різні небезпеки, які люди із середнім чи низьким зростом просто не зрозуміють.

Перед вами добірка крутих фото, які демонструють, як живеться людям із високим зростом. Частенько вони мають певні незручності у повсякденному житті, адже більшість речей розраховані на середньостатистичну людину. Але високі люди не сумують, а навпаки жартують зі своїх нестандартних проблем.

Цікаво Винний вікенд: їдемо до Центру культури вина SHABO

Високі люди завжди можуть побачити себе у дзеркалі!

Фото Reddit

Високі люди мають бути дуже витривалими!

Фото Reddit

Не забувайте згинатися

Фото Reddit

Трішки замаленька...

Фото Reddit

Типове фото високої людини

Фото Reddit

А це справді проблема!

Фото Reddit

Дискримінація...

Фото Reddit

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.

Чому це так смішно? (Надпис на футболці "вибачте")

Фото Reddit

Крута ідея!

Фото Reddit

Ого!

Фото Reddit

"Хотіла повечеряти з чоловіком"

Фото Reddit

Цікаво Як у фільмі жахів: сім’я знайшла таємну кімнату в орендованому домі

Перельоти – це дуже складно

Фото Reddit

 

 

Автор: Петро Синєокий