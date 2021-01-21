Букет із фруктів – цікавий та оригінальний подарунок, який підійде на будь-яке свято – чи-то день народження, чи на День Святого Валентина, чи просто як приємна дрібничка для близької людини. Його дуже легко зробити – потрібно не більше 30 хвилин.

Детальну інструкцію, як створити таку красу, розповіла блогерка Yuliya Small. Гайда дивувати рідних разом із Life 24.

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З чого почати?

Є кілька правил, яких варто дотримуватися з самого початку. Вони допоможуть зробити красивий і неповторний букет.

Фото YouTube-канал Yuliya Small

Кольорова гамма. Значно краще, якщо композиція матиме 2-3 кольори. Тоді все виглядатиме гармонійно та красиво.

Значно краще, якщо композиція матиме 2-3 кольори. Тоді все виглядатиме гармонійно та красиво. Фрукти. Можна використовувати будь-які. Головне, щоб вони були спілі та непошкоджені. Обережно із соковитими фруктами – можуть потекти.

Можна використовувати будь-які. Головне, щоб вони були спілі та непошкоджені. Обережно із соковитими фруктами – можуть потекти. Обробка. Ретельно помийте фрукти та витріть їх, щоб вони були сухими.

Інші речі, які знадобляться

Багато дерев’яних паличок – від 2-3 штук на кожен фрукт. В ідеалі вони мають бути завдовжки від 25 до 30 сантиметрів. Короткі варіанти не підійдуть: букет вийде дуже мініатюрним – його буде складно зібрати.

Вам точно знадобляться ножиці, скотч, папір для пакування, стрічка – ці товари можна придбати в більшості магазинів для рукоділля.

Фото YouTube-канал Yuliya Small

За бажання букет можна прикрасити зеленню, ягодами, квітами, сухофруктами, цукерками.

Починаємо насаджувати фрукти

Насамперед уявіть, як виглядатиме композиція. Коли весь задум готовий – починаємо насаджувати фрукти на дерев’яні палички. Але пам’ятайте – не потрібно протикати їх повністю. Головне, щоб фрукти трималися на паличках.

Фото YouTube-канал Yuliya Small

Якщо фрукт маленький, то достатньо лише однієї шпажки. Для більших необхідно 2-3 палички. Щоб перевірити, чи фрукт добре зафіксований, потрусіть його, взявши за шпажки.

Якщо є бажання – фрукти можна розрізати. Це виглядає досить красиво. Але не забудьте міцно впакувати їх у харчову плівку, щоб вони не псувалися.

Фото YouTube-канал Yuliya Small

Букети часто прикрашають живими квітами. Щоб вони виглядали свіжо, придбайте невеличкі подовжувачі, які можна наповнити водою.

Збираємо весь букет

Беріть по черзі кожен з фруктів та формуйте композицію.

Фото YouTube-канал Yuliya Small

Починайте скріплювати усі палички скотчем – нанесіть кілька шарів. Якщо букет почне розпадатися, то зафіксуйте шпажки ближче до фруктів.

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Фото YouTube-канал Yuliya Small

Ще один варіант як закріпити усю конструкцію – поступово з’єднати всі фрукти. Взяли дві шпажки – зафіксували. І повторюєте, доки не зробите увесь букет.

Якщо між фруктами видно пусті зони – не страшно. Їх можна заповнити зеленню або іншими декоративними елементами.

Пакуємо букет

Принцип таким самий як і у звичайному букеті. Обріжте пакувальний папір на кілька прямокутників. Покладіть букет зверху по діагоналі та загорніть його знизу.

Фото YouTube-канал Yuliya Small

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Повторіть так 2-3 рази. За бажання нижню частину можна закріпити скотчем або перев’язати шнурочком, щоб букет не розвалювався. І все – ця фруктова краса вже готова.