Как сделать яркий букет из фруктов своими руками: подробная инструкция
Букет из фруктов – интересный и оригинальный подарок, который подойдет на любой праздник – на день рождения или на День Святого Валентина, или просто как приятная мелочь для близкого человека. Его очень легко сделать – нужно не более 30 минут.
Подробную инструкцию, как создать такую красоту, рассказала блогера Yuliya Small. Айда удивлять родных вместе с Life 24.
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С чего начать?
Есть несколько правил, которых следует придерживаться с самого начала. Они помогут сделать красивый и неповторимый букет.
Фото YouTube-канал Yuliya Small
- Цветовая гамма. Значительно лучше, если вы используете 2-3 цвета. Тогда все будет выглядеть гармонично и красиво.
- Фрукты. Можно использовать любые. Главное, чтобы они были спелые и неповрежденные. Осторожно с сочными фруктами – могут потечь.
- Обработка. Тщательно помойте фрукты и вытрите их, чтобы они были сухими.
Другие вещи, которые понадобятся
Много деревянных палочек – от 2-3 штук на каждый фрукт. В идеале они должны быть длиной от 25 до 30 сантиметров. Короткие варианты не подойдут: букет получится очень маленьким – его будет сложно собрать.
Вам точно понадобятся ножницы, скотч, бумага для упаковки, лента – эти товары можно приобрести в большинстве магазинов для рукоделия.
Фото YouTube-канал Yuliya Small
При желании букет можно украсить зеленью, ягодами, цветами, сухофруктами, конфетами.
Начинаем насаждать фрукты
Прежде всего представьте, как будет выглядеть композиция. Когда весь замысел готов – начинаем насаждать фрукты на деревянные палочки. Но помните – не нужно протыкать их полностью. Главное, чтобы они держались на палочке.
Фото YouTube-канал Yuliya Small
Если фрукт маленький, то достаточно только одной шпажки. Для больших необходимо 2-3 палочки. Чтобы проверить, хорошо ли фрукт зафиксирован, встряхните его, взяв за шпажки.
Если есть желание – фрукты можно разрезать. Это выглядит достаточно красиво. Но не забудьте крепко упаковать их в пищевую пленку, чтобы они не портились.
Фото YouTube-канал Yuliya Small
Букеты часто украшают живыми цветами. Чтобы они выглядели свежо, приобретите небольшие удлинители, которые можно наполнить водой.
Собираем весь букет
Берите поочередно каждый из фруктов и формируйте композицию.
Фото YouTube-канал Yuliya Small
Начинайте скреплять все палочки скотчем – нанесите несколько слоев. Если букет начнет распадаться, то зафиксируйте шпажки ближе к фруктам.
Фото YouTube-канал Yuliya Small
Еще один вариант как закрепить всю конструкцию – соедините все фрукты постепенно. Взяли две шпажки – зафиксировали. И повторяете, пока не сделаете все букет.
Если между фруктами видно пустые зоны – не страшно. Их можно заполнить зеленью или другими декоративными элементами.
Пакуем букет
Принцип такой же, как и в обычном букете. Обрежьте упаковочную бумагу на несколько прямоугольников. Положите букет сверху по диагонали и заверните его снизу.
Фото YouTube-канал Yuliya Small
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Повторите так 2-3 раза. При желании нижнюю часть можно закрепить скотчем или перевязать шнурком, чтобы букет не разваливался. И все – эта фруктовая красота уже готова.
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