Ніби в ресторані: як зробити будь-яку домашню страву вишуканою – поради шеф-кухара

Зазвичай страви в ресторані мають неймовірний вигляд і смак і викликають у нас суцільне захоплення. Ще б пак, їх робили професіонали. Проте відомий шеф-кухар Ендрю Діксон переконаний: приготувати страву ресторанного рівня може кожен. Є кілька секретів.

Необов'язково закінчували кулінарні курси, щоб готувати вишукану їжу. Британський шеф-кухар, викладач йоркської кулінарної школи, Ендрю Діксон поділився кількома хитрощами, які можуть наблизити будь-яку домашню страву до рівня високої кухні.

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Скористайтесь його порадами, щоб наступного разу вразити всіх своїх гостей!

Готуйте прості страви

Ендрю Діксон радить не ускладнювати собі життя багатокомпонентними стравами, а звернути увагу на якісні продукти – у цьому різниця між звичайною їжею і вишуканою.

Найкращим варіантом буде страва зі свіжих сезонних продуктів, адже у цей час вони найкраще смакують. Не намагайтесь додавати до однієї страви якомога більше смаків та ароматів. Краще готувати прості місцеві страви: "Дайте продуктам говорити самим за себе", – каже кухар.

Готуйте страви із сезонних продуктів / Фото Unsplash

Правильно використовуйте приправи

Окрім того, що Ендрю завжди використовує свіжу зелень, а не сушену, він також зізнався, що одна з його улюблених приправ – це кмин, який дає фантастичний аромат.

Перед тим, як додавати кмин до якоїсь страви, кухар радить обсмажити його у вершковому маслі до золотистого кольору.

Також універсальний варіант, який зробить кращою будь-яку рибну або м'ясну страву – це соус із додаванням соку цитрусових.

Добирайте текстури

Якщо ви хочете підняти свою страву на справді новий рівень – експериментуйте з різними текстурами. До прикладу, замість звичайного пюре приготуйте картоплю у духовці із хрусткою скоринкою, розмарином і чебрецем. Навіть проста страва виглядатиме і відчуватиметься вишукано. якщо підібрати правильні текстури.

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Як приготувати ідеальний стейк

Шеф-кухар розповів, що для ідеального стейка важливо не час приготування і товщина, а температура. Якщо ви часто ласуєте цією стравою, він радить придбати термометр для м'яса і вимірювати температуру під час приготування. Якої температури має бути м'ясо різного ступеню просмажування:

Rare (з кров’ю) – 40°C

Medium rare (слабо просмажене) – 45°C

Medium (середньо просмажене) – 50°C

Welldone (просмажене) – 60°C

Для ідеального стейка важлива температура / Фото Unsplash

Не поспішайте

Ендрю зазначає, що можна і навіть потрібно робити заготовки для страв. Ще нікому поспіх і паніка перед приходом гостей не додавала впевненості та натхнення для приготування вишуканої їжі. Приготуйте завчасно заготовки – і в день святкування ви будете почуватись спокійно.