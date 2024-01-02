Які секрети макіяжу "без макіяжу" потрібно знати та якими порадами не варто нехтувати, щоб виглядати ідеально, 24 Канал ексклюзивно дізнався у візажистки Ірини Легкобит.

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Як зробити макіяж "без макіяжу"

Візажистка Ірина Легкобит каже, що сама обожнює цей макіяж, адже він підходить на всі випадки життя і вигідно підкреслює природну вроду.

Для такого макіяжу важлива ідеальна, чиста, свіжа шкіра. Подібний результат можна забезпечити за допомогою легкого, флюїдного тону, який має злегка вологий ефект,

– ділиться експертка.

Для бездоганного вигляду візажистка також радить додавати блиск легкого рожевого відтінку на губи та зовсім трохи підкреслювати брови олівцем, попередньо їх розчесавши.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Крім того, Ірина Легкобит зауважує, що для ефекту макіяжу "без макіяжу" важливо не забувати про рум'янець та промальовувати вії.

Завдяки цьому макіяж буде виглядати легким і здаватиметься, що його зовсім немає,

– акцентує візажистка.

Додамо, що для бездоганно вигляду за будь-яких обставин важливо вміти робити стійкий макіяж, адже це зовсім не примха, а справжня необхідність у сучасному стрімкому ритмі життя.