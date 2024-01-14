Якщо метушливий ранок вас виснажує, пропонуємо познайомитися зі звичками, які можуть змінити цю рутину і зробити початок дня більш приємним та продуктивним.

Також цікаво Як не зійти на пів шляху до своєї мети: що робити, якщо новорічні цілі вже хочеться скасувати

Пийте воду, як тільки прокинетеся

Тримайте пляшку води біля свого ліжка і зробіть ковток після пробудження. Кожна людина зневоднена, коли прокидається, тож рідина миттєво дасть енергії та покращить самопочуття, зосередженість.

Не гайте часу на соцмережі

Перевіряючи електронну пошту, соціальні мережі та новини в ліжку, ви гаєте свій час. Зачекайте до сніданку, щоб перевірити телефон, тоді ви виконуватимете кілька завдань одночасно.

Прагнете почати рік зі змін? Не обов'язково вдаватися до кардинальних перевтілень. Достатньо зробити невеликий крок – обрати білизну, яка підкреслить індивідуальність та допоможе відчути себе особливою. Український бренд Anabel Arto пропонує великий асортимент, що налічує понад 1000 найменувань, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тож кожна знайде свою ідеальну білизну, що посприяє змінам.

Виберіть одяг напередодні ввечері

Підібрати одяг напередодні ввечері – це простий спосіб спростити ранковий розпорядок. Викладіть завчасно усе, що збираєтеся вдягнути, від спідньої білизни до аксесуарів і верхнього одягу.

Приготуйте сніданок заздалегідь

Подумайте про легкі страви, які можна приготувати завчасно, наприклад, можна залити пластівці молоком або зробити домашню фрітату, яку легко розігріти в мікрохвильовці. Навіть можна спекти корисні білкові кекси. Усе, що ви зможете з’їсти без зайвих зусиль або швидко розігріти, заощадить ваш час на приготування та прибирання.

Використовуйте таймер для ранкового душу

Ранковий душ може здаватися надзвичайно освіжаючим, але зранку час обмежений. Якщо ви занадто довго перебуваєте у ванні, встановіть таймер на своєму телефоні. Оберіть сигнал, який вам не сподобається. Цей трюк допоможе прискоритись.

Тримайте засоби для макіяжу напоготові

Ранок – не час експериментувати з макіяжем, а постійний пошук необхідних засобів забирає час. Зберігайте всю косметику в одному контейнері чи косметичці та обмежтеся однією палітрою для макіяжу очей, щоб не довелося витрачати час на пошуки кількох кольорів. Залиште свою помаду чи блиск у сумочці, їх нанесіть можна буде й у дорозі.