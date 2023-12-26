Однак відстань – не привід відмовлятися від Нового року. Відсвяткувати можна і наодинці. Як зробити найкраще і по-особливому підкажуть ідеї, які зібрав 24 Канал.

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Приготуйте або замовте улюблені страви

Новорічна ніч на самоті – гарна можливість приготувати для себе смаколики або відмовитися від таких турбот і побалувати себе вже готовою їжею. Можна обрати страви, які давно хотіли приготувати чи спробувати, але все не знаходили на це часу.

Найголовніше тут – подбати про себе та отримати задоволення, навіть якщо вирішите зустріти Новий рік з піцою і шампанським.

Перегляньте святкові фільми чи мультики

Мало що так може створити казкову атмосферу у новорічну ніч як зимові мультики чи фільми. Святкуючи наодинці, можна влаштувати собі справжній кіномарафон улюблених стрічок.

Однак, якщо немає бажання дивитися святкові фільми, не варто обмежуватися – можна обрати будь-який жанр або навіть провести новорічну ніч за захопливим серіалом.

Підбийте підсумки року, що минає, і складіть плани на новий

Зустрічаючи Новий рік наодинці, можна виділити багато часу на те, щоб підбити підсумки року, що закінчується, та сформувати свої мрії та плани на прийдешній рік.

Ба більше, кажуть, що у новорічну ніч здійснюються всі бажання. Тож варто сміливо планувати, мріяти та формувати для себе побажання на цілий рік.

Новий рік наодинці може виявитися найкращим подарунком для себе / Фото Pexels

Прагнете почати рік зі змін? Не обов'язково вдаватися до кардинальних перевтілень. Достатньо зробити невеликий крок – обрати білизну, яка підкреслить індивідуальність та допоможе відчути себе особливою. Український бренд Anabel Arto пропонує великий асортимент, що налічує понад 1000 найменувань, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тож кожна знайде свою ідеальну білизну, що посприяє змінам.

Влаштуйте собі вечір спа

Не обов’язково святкувати в вишуканому одязі, з макіяжем, зачіскою та за ідеально сервірованим столом. Натомість можна одягнути улюблену піжаму та влаштувати собі вечір відпочинку.

Для цього достатньо набрати гарячу ванну, запалити свічки, увімкнути улюблену зимову музику та налити собі келих шампанського чи зробити горнятко ароматного чаю.

Пориньте у читання

Книга та її персонажі можуть стати вашими компаньйонами під час святкування. Почитати можна як вже добре знану улюблену історію, так і абсолютно нову книгу, що ідеально пасуватиме до зимового настою. Незалежно від вибору, час пролетить непомітно і ви здивуєтесь, що вже б’ють куранти.

Організуйте віртуальний Новий рік

Святкування наодинці не зобов'язує ізолюватися від усіх, кого ви любите. З близькими можна організувати зустріч у режимі онлайн.

Домовтеся заздалегідь про дзвінок із родичами й друзями або привітайте їх спонтанно. Це точно допоможе не відчувати себе самотньо.