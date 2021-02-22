За своє життя світська левиця Періс Гілтон була заручена аж 4 рази. Лише погляньте на її неймовірні каблучки – тут справжні шедеври, включно із розкішним діамантом на 24 карати!

Нещодавно Періс Гілтон заручилася зі своїм коханим Картером Реумом. Хлопець здивував її особливою каблучкою вартістю у більш ніж мільйон доларів. Дивовижно, але це не найдорожче кільце у її колекції.

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Картер Реум

Це неймовірне кільце створив Жан Дуссе – праправнук самого Луї Картьє. Воно складається із двох дорогоцінних каменів у формі трапеції, які розташовані навколо масивного діаманта у центрі кільця.

Каблучка Періс Гілтон / Фото parishilton.com

За словами віце-президента компанії Brilliant Earth Кетрін Мані, вага діаманта – щонайменше 10 карат, а вартість каблучки – понад мільйон доларів.

Кріс Зілка

Вони заручилися у січні 2018 року на засніженій вершині гори. Світська левиця отримала неймовірну каблучку, яка за оцінками експертів, коштувала близько 2 мільйонів доларів. Її родзинка – розкішний 20-каратний діамант.

Розкішна каблучка із діамантом на 20 карат / Фото YouTube/E! News

Утім, стосунки у пари не склалися – вони скасували весілля. Згодом з’явилася інформація, що Кріс Зілка не дарував таку каблучку. Періс Гілтон просто взяла її безкоштовно у свого близького друга та ювеліра Майкла Грінемса.

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Періс Лаціс

Свого часу світська левиця розповідала, що мільярдер Періс Лаціс дав їй на вибір 15 каблучок для заручин після 8 місяців стосунків у 2005 році. Вона обрала масивне 24-каратне кільце. Його вартість – 4,7 мільйона доларів.

Діамант важив 24 карати / Фото Getty Images

Гілтон була дуже щаслива та вважала, що знайшла чоловіка, який був неймовірно щирий і відданий їй. Та не склалося – через півтора року пара розійшлася.

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Джейсон Шоу

У 2002 році 21-річна Періс Гілтон почала зустрічатися з актором Джейсоном Шоу. Через рік вони ненадовго заручилися. Але дуже швидко розійшлися.

За словами інсайдерів, Гілтон дуже любила Шоу, але була занадто молодою, тому не захотіла виходити заміж.

Розкішна каблучка від Джейсона Шоу / Фото YouTube/E! News

Про заручальну каблучку, яку подарував актор, практично нічого не відомо. На фотографіях можна побачити, що там був розкішний діамант.