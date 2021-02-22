За свою жизнь светская львица Пэрис Хилтон была помолвлена ​​аж 4 раза. Только посмотрите на ее невероятные кольца – здесь настоящие шедевры, включая роскошный бриллиант в 24 карата!

Недавно Пэрис Хилтон обручилась со своим возлюбленным Картером Реумом. Парень удивил ее особым кольцом стоимостью более миллиона долларов. Удивительно, но это не самое дорогое кольцо в ее коллекции.

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Картер Реум

Это невероятное кольцо создал Жан Дуссе – праправнук самого Луи Картье. Оно состоит из двух драгоценных камней в форме трапеции, которые расположены вокруг массивного бриллианта в центре кольца.

Обручальное кольцо Пэрис Хилтон / Фото parishilton.com

По словам вице-президента компании Brilliant Earth Кэтрин Мани, вес бриллианта – не менее 10 карат, а стоимость кольца – более миллиона долларов.

Крис Зилка

Они помолвились в январе 2018 года на заснеженной вершине горы. Светская львица получила невероятное кольцо, которое, по оценкам экспертов, стоило около 2 миллионов долларов. Его изюминка – роскошный 20-каратный бриллиант.

Роскошное кольцо с бриллиантом на 20 карат / Фото YouTube / E! News

Впрочем, отношения у пары не сложились – они отменили свадьбу. Впоследствии появилась информация, что Крис Зилка не дарил такое ​​кольцо. Пэрис Хилтон просто взяла ее бесплатно в своего близкого друга и ювелира Майкла Гринемса.

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Пэрис Лацис

В свое время светская львица рассказывала, что миллиардер Пэрис Лацис дал ей на выбор 15 колец для помолвки после 8 месяцев отношений в 2005 году. Она выбрала массивное 24-каратное кольцо. Его стоимость – 4,7 миллиона долларов.

Бриллиант весил 24 карати / Фото Getty Images

Хилтон была очень счастлива и считала, что нашла человека, который был невероятно искренний и преданный ей. Но не сложилось – через полтора года пара разошлась.

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Джейсон Шоу

В 2002 году 21-летняя Пэрис Хилтон начала встречаться с актером Джейсоном Шоу. Через год они ненадолго обручились. Но очень быстро разошлись.

По словам инсайдеров, Хилтон очень любила Шоу, но была слишком молодой, поэтому не захотела жениться.

Розкішна каблучка від Джейсона Шоу / Фото YouTube/E! News

О обручальном кольце, которое подарил актер, практически ничего не известно. На фотографиях можно увидеть, что там был роскошный бриллиант.