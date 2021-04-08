Яке вино смакує з яловичиною: 3 універсальних правила для чудового поєднання

Джерело:Wine cooler direct
Здавалося б, існує загальне правило: червоне вино підходить до червоного м’яса, у тому числі до яловичини. Усе було б просто... якби існувала лише одна страва з яловичини й лише одне червоне вино. То як розібратись у комбінаціях м’яса та вина, щоб вечеря вийшла ідеальною?
Наскільки вдалим вийде поєднання вина та м’яса, визначає не один чинник. Потрібно враховувати ступінь просмаження м’яса, смак соусу до нього та гарніру. Що вже казати про вино: різноманіття сортів та регіонів геть збиває з пантелику. Ми дамо вам кілька рекомендацій, як гармонійно поєднати улюблену страву з яловичини та смачне вино.
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Чому правило про червоне вино до м’яса так добре працює щодо яловичини? Бо страви з неї майже завжди дуже ситні й подаються з картоплею чи рисом. Якщо у вашої страви теж дуже насичений смак – радимо дібрати вино, що зможе із цим смаком конкурувати.
Основне правило: подібне тягнеться до подібного. Кисле гармоніює з кислим, солодке – із солодким тощо.
Ніжне філе-міньйон / Фото freepik
Смажені яловичі ребра / Фото betterbegrilled
Ви не помилитесь, якщо до французької м’ясної страви з насиченим соусом доберете французьке вино, а італійське – до легкої страви, яку готують переважно в цій же місцевості.
Вважається, що раніше вино було настільки доступним напоєм, що ним просто запивали їжу під час обіду чи вечері. Перетворившись із ремесла на мистецтво, виноробство розвивалось відповідно до місцевих кулінарних традицій. Тому продукти, характерні для певного регіону, так добре поєднуються з місцевими винами.Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO
Погодьтесь, ви ж не щодня смажите стейки чи запікаєте реберця? Найімовірніше, у будні дні ви їсте більш бюджетні та швидкі у приготуванні страви з яловичини. До них також можна дібрати гідне вино.
Яловичина, смажена з овочами, та рисом на гарнір / Фото freepik
Соковитий бургер / Фото Pexels
Пам’ятайте: усі страви – різні, тож визначити, яке вино найкраще підходить до вашого улюбленого наїдку, можна лише дослідним шляхом. Дотримуйтесь наших порад і занотовуйте враження. Словом, експериментуйте!