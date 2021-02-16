Неправильні харчові звички часто причиною зайвої ваги. Як правило ,вони з'являються ще в дитинстві і не відпускають нас досі. Читайте далі про ці звички – ви точно впізнаєте у них себе.

Неправильна харчова поведінка заважає нам вести здоровий спосіб життя та підтримувати гарну форму. Про ці шкідливі звички детально розповіла експертка Олена Кален – психологиня, яка спеціалізується на психології зниження ваги. Вона підказала, як від них можна позбутись назавжди.

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1. Доїдати усе

Більшість з нас у дитинстві чули фрази на кшталт: "Доїдай, їжу не можна викидати "," Всі сили в тарілці залишиш ". А дехто з дорослих керується цим правилом і досі, навіть несвідомо. Це призводить до переїдання.

Як позбавитись: Відстежуйте, коли ви вже наїлись і зупиняйтесь. Зменште порцію, а якщо недоїли – віддайте решту безпритульним тваринам. Експертка також радить не повторювати таких помилок зі своїми дітьми:

І не змушуйте дітей доїдати! У дітей більш розвинена здатність відчувати своє тіло. Вони краще знають, коли наїлися

Не змушуйте дітей доїдати, якщо вони не хочуть / Фото freepik

2. Чай з десертом

Обов'язково пити чай з солодким ми привчились не просто так:

"З'їж суп, отримаєш цукерку" – так батьки привчали дитину їсти гаряче. Звичка залишилася і у деяких дорослих,

– розповіла Олена Кален

Як позбавитись: Психологиня радить їсти солодке переважно у першій половині дня: "Після їжі воно навантажує шлунок, а невикористані калорії відправляються в запаси."

3. Їсти усе з хлібом

Якщо раніше ця звичка була виправдана, то у сучасному світі їсти усі страви з хлібом зовсім необов'язково

Раніше люди багато працювали фізично, раціон був бідний і хліб допомагав відчувати ситість. Зараз багато хто веде малорухливий спосіб життя і не обов'язково їсти хліб при кожному прийомі їжі,

– зазначила психологиня

Як позбавитись: якщо дуже хочеться, то обирайте цільнозерновий хліб або хлібці до супів без картоплі, бульйонів чи рагу.

Не потрібно усі страви їсти з хлібом / Фото freepik

4. Перше, друге і компот

Як і у попередньому пункті, весь секрет у важкій роботі наших предків, яким потрібен був обід з 3 страв, щоб наїстись. "Сучасна людина витрачає менше енергії. Щоденне вживання 3 страв на обід може призвести до значного зростання ваги", – застерігає Олена Кален.

Як позбавитись: Варто їсти тоді, коли ви дійсно відчуваєте голод. І не потрібно змушувати себе їсти "рідке", якщо вам не подобається це.

Чи не хочете суп – не їжте. Це не зіпсує шлунок! Проблеми з шлунково-кишкового тракту починаються, коли людина голодує або переїдає,

– попереджає експертка

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5. Бутербродам з ковбасою – ні

У школі нам частенько батьки давали з собою бутерброди, а багато дорослих звикли робити такі перекуси і сьогодні. Проте це не несе ніякох користі для організму:

У напівфабрикатах багато солі і шкідливих жирів. У поєднанні з білим хлібом вони викликають здуття і проблеми з кишківником,

– застерігає психологині

Як позбавитись: Олена Кален радить обирати з великої кількості інших варіантів перекусів, які можна знайти у будь-якому супермаркеті: "Для перекусу краще нежирний йогурт, фрукти, сухофрукти. Або бутерброди, але з цільнозернового хліба з куркою, рибою, нежирним м'ясом."