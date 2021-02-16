Неправильные пищевые привычки - это часто причина лишнего веса. Как правило, они появляются еще в детстве и не отпускают нас до сих пор. Читайте дальше об этих привычках - вы точно узнаете в них себя.

Неправильная пищевое поведение мешает нам вести здоровый образ жизни и поддерживать хорошую форму. Об этих вредные привычки подробно рассказала эксперт Елена Кален – психолог, которая специализируется на психологии снижения веса. Она подсказала, как от них можно избавиться навсегда.

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1. Доедать все

Большинство из нас в детстве слышали фразы по типу: "Доедай, еду нельзя выбрасывать", "Все силы тарелке оставишь". Некоторые из взрослых руководствуются этим и до сих пор, даже бессознательно. Это приводит к перееданию.

Как избавиться: Отслеживайте, когда вы уже наелись и останавливайтесь. Уменьшите порцию, а если не доели – отдайте бездомных животным. Эксперт также советует не повторять таких ошибок со своими детьми:

И не заставляйте детей доедать! У детей более развита способность чувствовать свое тело. Они лучше знают, когда наелись

Не заставляйте детей доедать, если они не хотят / Фото freepik

2. Чай с десертом

Обязательно пить чай со сладким мы приучились не просто так:

"Съешь суп, получишь конфетку" – так родители приучали ребенка есть горячее. Привычка осталась и у некоторых взрослых,

– рассказала Елена Кален

Как избавиться: Психолог советует есть сладкое преимущественно в первой половине дня: "После еды он нагружает желудок, а неиспользованные калории отправляются в запасы."

3. Есть все с хлебом

Если раньше эта привычка была оправдана, то в современном мире есть все блюда с хлебом совсем необязательно

Раньше люди много работали физически, рацион был беден и хлеб помогал чувствовать сытость. Сейчас многие ведут малоподвижный образ жизни и необязательно есть хлеб при каждом приеме пищи,

– отметила психолог

Как избавиться: Если очень хочется, то выбирайте цельнозерновой хлеб или хлебцы к супам без картофеля, бульонов или рагу.

Не нужно все блюда есть с хлебом / Фото freepik

4. Первое, второе и компот

Как и в предыдущем пункте, весь секрет в тяжелой работе наших предков, которым нужен был обед из 3 блюд, чтобы наесться. "Современный человек тратит меньше энергии. Ежедневное употребление 3 блюд на обед может привести к значительной прибавке", – предостерегает Елена Кален.

Как избавиться: Стоит есть тогда, когда вы действительно чувствуете голод. И не нужно заставлять себя есть "жидкое", если вам не нравится это.

Не хотите суп – не ешьте. Это не испортит желудок! Проблемы с желудочно-кишечным трактом начинаются, когда человек голодает или переедает, – предупреждает эксперт

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5. Бутербродам с колбасой – нет

В школе нам часто родители давали с собой бутерброды, а многие взрослые привыкли делать такие перекусы и сегодня. Однако это не несет никакой пользы организму:

В полуфабрикатах много соли и вредных жиров. В сочетании с белым хлебом они вызывают вздутие и проблемы с кишечником,

– предостерегает психолог

Как избавиться: Елена Кален советует выбирать из большого количества других вариантов перекусов, которые можно найти в любом супермаркете: "Для перекуса лучше нежирный йогурт, фрукты, сухофрукты. Или бутерброды, но из цельнозернового хлеба с курицей, рыбой, нежирным мясом".