За секунду до: 10 кумедних фото, на яких станеться грандіозна невдача
22 січня 2022 , 08:08Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Люди на цих світлинах ще не знають, що буквально за мить з ними станеться дрібненька, але досить неприємна невдача. Неймовірно, але такі моменти інколи вдається зафіксувати на фото.
Перед вами добірка кумедних фотографій у стилі "за секунду до", які точно зроблять цей день яскравішим. Головне, щоб ніхто з нас не став героєм такої добірки!
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