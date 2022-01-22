За секунду до: 10 кумедних фото, на яких станеться грандіозна невдача

22 січня 2022 , 08:08
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Джерело:

Reddit

Люди на цих світлинах ще не знають, що буквально за мить з ними станеться дрібненька, але досить неприємна невдача. Неймовірно, але такі моменти інколи вдається зафіксувати на фото.

Перед вами добірка кумедних фотографій у стилі "за секунду до", які точно зроблять цей день яскравішим. Головне, щоб ніхто з нас не став героєм такої добірки!

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Ця підступна кулька з водою!

Фото imgur hunnibud

Що зараз буде!

Фото reddit Valens

Час поплавати!

Фото reddit shaw2885

Бідненький...

Фото інстаграм

Хлопець ще не здогадується

Фото reddit gknick

Ще й як синхронно!

Фото imgur qhcgFla

Зараз буде кусь!

Фото reddit you_sick_ducks 

Впасти в теплий пісочок ще не так страшно

Фото imgur

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Ой!

Фото reddit catbrains420

Ідеальний момент

Фото reddit diogosavoldi

 

Автор: Петро Синєокий