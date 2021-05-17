6 заборонених тем: про що не варто говорити на першому побаченні

Перше побачення - це завжди так відповідально. Хвилювання через те, що краще одягнути, як поводитись і найголовніше - про що говорити. Не хотілось би зіпсувати такий відповідальний момент, чи не так?

Усі знають, що тем релігії, політки та розмов про колишніх варто уникати. Проте ми склали списом ще 6 тем, про які краще забути, якщо ви хочете, щоб ваш перше побачення пройшло на найвищому рівні.

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1. Проблеми друзів та родичів

Без розмов про родину та оточення на першому побачення навряд чи обійдеться. Проте не скидайте на нього відразу мішок проблем ваших рідних: який у сестри поганий чоловік, проблеми з начальником у подруги, а батько не може знайти роботу. Людина ще нічого не знає про цих людей, і їй навряд чи буде цікаво слухати про їх негаразди.

2. Суцільний негатив

Ви обидва прийшли на побачення розважитись, приємно провести час і дізнатись більше одне про одного. Тому не бажано обговорювати щось на кшталт кримінальних новин, високих цін, хвороби тощо. Навіть якщо у вас був не найкращий день, спробуйте забути про все погане і просто насолодитись веселою розмовою з новою людиною.

Розмова на першому побаченні має бути позитивною / Freepik

3. Хвалитись своїм фінансовим станом

Кожен хоче на першому побаченні показати себе з кращого боку, і вміння заробляти гроші ще нікого не виставляло у поганому світлі. Але людина, яка постійно розповідає про свої заробітки, залишає по собі неприємне враження та здається занадто самозакоханою. Зрештою, ми закохуємось у людей не через їх фінансовий стан, тому й занадто акцентувати на цьому увагу не варто.

4. Психологічні проблеми

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Звісно, людина має право знати, якщо у вас є серйозні проблеми, які ви пропрацьовуєте з психологом. Але краще поговорити про це пізніше, коли ви відчуватимете, що вже стали близькі. На першому побаченні він просто не знатиме, що робити з цією інформацією, співчувати вам чи підтримувати.

Не говоріть лише про власні проблеми / Фото Unsplash

5. Занадто серйозні наміри

Це може бути чоловік вашої мрії, проте не поспішайте повідомляти йому про те, якого кольору будуть шпалери у вашому будинку, куди ви їздитимете у відпустку і як краще називати вашу маму. Перше побачення – це лише знайомство, говорити про майбутнє варто пізніше, коли ви будете у тісних стосунках. Інакше людина може вас просто не зрозуміти.

6. Секс

Говорити на інтимні теми на першому ж побаченні допустимо, якщо ви обидва шукали собі партнера на одну ніч. У іншому ж випадку краще відразу не відкривати усіх карт. Розмови про секс можуть збентежити людину, вона почуватиметься некомфортно й атмосфера вечора стане напруженою.





