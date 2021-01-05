Ні, котик не має 9 життів. І перевіряти, чи завжди він приземлиться на лапи – теж не найкраща ідея.

Life 24 зібрав для вас 5 поширених міфів про життя котиків. Пухнастик буде дуже вдячний, якщо ви перестанете вірити у ці речі.

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Котики завжди приземляються на лапки

У більшості випадків котик зможе нормально приземлитися. Та не завжди. Цей міф породжує дуже нездоровий інтерес з боку людей. Не потрібно кидати кота, щоб переконатися, чи точно він впаде на лапки. Пухнастик може не встигнути згрупуватися – є ризик серйозно покалічитися.

Не потрібно перевіряти, чи кіт завжди приземляється на лапки / Фото Pixabay

Котики переживуть падіння з 10 поверху

Кішки – не супермени. Але чомусь їх наділяють фантастичними здібностями, які дозволяють спокійно пережити падіння із значної висоти. Це не зовсім так.

Ось перелік травм, які котики найчастіше отримують під час таких "польотів": пошкодження зв’язок, переломи кісток, забій грудної клітки, травми внутрішніх органів. Тому якщо пухнастик вилетів з вікна, краще одразу завести його до лікаря. Він може добре виглядати, але перебувати в шоковому стані.

Тим не менш, американські вчені з’ясували, що коти отримують значно менше травм, якщо падають з більшої висоти. Вони дослідили 132 випадки, коли кішки виживали після падіння з 5 поверху та вище. Результати дещо здивували:

Третина котів не пережила б падіння без екстреної допомоги.

без екстреної допомоги. Кішки отримували значно менше травм, якщо падали з 7 поверху та вище.

Вчені не мали однозначного пояснення щодо останнього пункту. Вони придумали дві теорії.

Якщо кіт впав з висоти кількох поверхів, одразу ведіть його до ветеринара / Фото Pixabay

Перша. Під час стрибку із висоти 21 метра (7 поверх) кішка досягає максимальної швидкості польоту – близько 95 кілометрів за годину. Швидше падати вона вже не зможе. Коли відбувається прискорення, котик напружується і вигинає спину, що збільшує ризик серйозних травм. Якщо швидкість падіння стабільна – пухнастик розслабляється. Це дає шанси уникнути важких переломів, які несумісні з життям.

Друга. Коти, які падають з 7 поверху та вище, ймовірно, значно частіше гинуть. Тому вони не просто не потрапляють у статистику.

Кішка має народити перед стерилізацією

Це не обов’язково. Але є один нюанс: після першої котячої вагітності ветеринарам значно легше робити стерилізацію – органи стають більшими. На цьому й все.

Якщо ви не хочете шукати господарів для нового потомства, то можете сміливо вести кішку на операцію до вагітності. Вчені переконують: чим раніше це зробити – тим краще для здоров’я пухнастика.

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Людська їжа підходить для котів

Не вся. Ніколи не годуйте кота шоколадом. Він може серйозно погіршити здоров’я пухнастика. У ньому міститься алкалоїд теобромін, який досить токсичний для котиків. Краще посмакуйте шоколад самі.

Серед інших продуктів, які не варто давати пухнастику – часник, виноград, горіхи, цибуля та сире тісто.

Не вся їжа підходить для котів / Фото Pixabay

Котики, які живуть вдома, не хворіють

Справді, такі кішки менше контактують із зовнішнім світом, бо сидять вдома. Та це не захистить їх від інфекцій, які потрапляють у квартиру з вулиці.

Коти можуть просто проковтнути заражену комаху чи підхопити збудник на одязі, в якому ви виходили на двір. Тому зробіть котику всі необхідні щеплення та спостерігайте час від часу, як він себе почуває.