Нет, котик не имеет 9 жизней. И проверять, всегда ли он приземлится на лапки – тоже не лучшая идея.

Life 24 собрал для вас 5 распространенных мифов о жизни котиков. Пушистик будет очень благодарен, если вы перестанете верить в эти вещи.

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Котики всегда приземляются на лапки

В большинстве случаев котик сможет нормально приземлиться. Но не всегда. Такой миф порождает очень нездоровый интерес со стороны людей. Не нужно бросать кота, чтобы убедиться, точно ли он упадет на лапки. Пушистик может не успеть сгруппироваться – есть риск серьезно покалечиться.​

Не нужно проверять, сможет ли кот все время приземляться на лапки / Фото Pixabay

Котики переживут падение с 10 этажа

Кошки – не супермены. Но почему-то их наделяют фантастическими способностями, которые позволяют спокойно пережить падение со значительной высоты. Это не совсем так.​

Вот перечень травм, которые чаще всего получают котики во время таких "полетов": повреждение связок, переломы костей, ушиб грудной клетки, травмы внутренних органов. Если пушистик вылетел из окна, лучше сразу завести его к врачу. Жывотное может выглядить нормально, но пребывать в стане шока.

Тем не менее, американские ученые выяснили, что коты получают значительно меньше травм, если падают с большей высоты. Они исследовали 132 случая, когда пушистики выживали после падения с 5 этажа и выше. Результаты несколько удивили:

Треть кошек не пережила бы падение без экстренной помощи.

без экстренной помощи. Кошки получали значительно меньше травм, если падали с 7 этажа и выше.

Ученые не имели однозначного объяснения по последнему пункту. Они придумали две теории.

Если кот упал с высоты нескольких этажей, сразу ведите его к ветеринару / Фото Pixabay

Первая. При прыжке с высоты 21 метра (7 этаж) кошка достигает максимальной скорости полета – около 95 километров в час. Быстрее падать она уже не сможет. Когда происходит ускорение, котик напрягается и выгибает спину, что увеличивает риск серьезных травм. Если скорость падения стабильна – пушистик расслабляется. Это дает шансы избежать тяжелых переломов, несовместимых с жизнью.

Вторая. Коты, падавшие с 7 этажа и выше, вероятно, значительно чаще погибают. Поэтому они не просто не попадают в статистику.

Кошка должна родить перед стерилизацией

Это не обязательно. Но есть один нюанс: после первой кошачьей беременности ветеринарам значительно легче делать стерилизацию – органы становятся больше. На этом и все.

Если вы не хотите искать хозяев для нового потомства, то можете смело вести кошку на операцию до беременности. Ученые утверждают: чем раньше это сделать – тем лучше для здоровья питомца.

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Человеческая еда подходит для кошек

Не вся. Никогда не кормите кота шоколадом. Он может серьезно ухудшить здоровье питомца. В нем содержится алкалоид теобромин, который довольно токсичен для кошек. Лучше съешьте шоколад сами.

Среди других продуктов, которые не стоит давать питомцу – чеснок, виноград, орехи, лук и сырое тесто.

Не вся еда подходит для котов / Фото Pixabay

Котики, которые живут дома, не болеют

Действительно, такие кошки меньше контактируют с внешним миром, потому что сидят дома. Но это не защитит их от инфекций, которые попадают в квартиру с улицы.

Коты могут просто проглотить зараженное насекомое или подхватить возбудитель на одежде, в которой вы выходили на улицу. Поэтому сделайте котику все необходимые прививки и наблюдайте время от времени, как он себя чувствует.