Закачала у губи 7 мілілітрів: як тепер виглядає дівчина

Дівчина під впливом трендів вирішила збільшити губи. Проте з часом вона пошкодувала про це.

Сучасний світ диктує свої "тренди", які намагаються наслідувати всі. Під вплив потрапила і 23-річна Кейтлін Скотт. Вона додала у свої губи 7 мілілітрів філера.

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Дівчина накачала губи, а тепер шкодує

Тренд на великі губи став негативним досвідом для багатьох. Після перегляду фото популярних дівчат у соцмережах, жінки часто ставали у чергу до косметологів за дозою наповнювача. Це трапилось в з 23-річною мамою маленького хлопчика Кейтлін Скотт.



Фото дівчини до збільшення / Скриншот з відео

У неї з'явились сумніви щодо привабливості її природних форм і дівчина захотіла їх змінити. Щоразу вона додавала все більше філера, допоки не пошкодувала про це. Відеотрансформацію вона опублікувала у тіктоці.

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Кейтлін повідомляє, що ніколи не хотіла б заходити так далеко. Все почалось з однієї процедури і закінчилось тим, що у дівчині було 7,7 мілілітра наповнення для губ за рік. Косметологиня ніколи не відмовляла її від чергових доз, хоча повинна була б звертати увагу і на естетичну сторону.

На жаль, естетична індустрія дуже погано регулюється. До того ж немає чіткої межі, скільки шкірного наповнювача можна отримати за один рік, і це залежить від лікаря та пацієнта та того, чого вони хочуть досягти, – пояснює доктор Матін Ахмаді з клініки Pulse Light.



Дівчина пошкодувала, що збільшила губи / Скриншот з відео ​

Ще один лікар Осман Башир Тахір з Halcyon Aestehtics застерігає: "Надмірне введення спотворює природну анатомію, і якщо губа не витримує, філер мігрує назовні". Він рекомендує вводити під час одного сеансу максимум 1 мілілітр і робити перерву між процедурами 2 – 4 тижні.

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На щастя, Кейтлін знайшла рішення і позбулась філера лише за один похід до косметолога. Дівчина змогла повністю розчинити його.

Мої природні губи повернулися назавжди!,

– написала вона.