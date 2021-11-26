Замінила нареченого манекеном: чому дівчина не дочекалася свого чоловіка на весіллі

У США весільні урочистості закоханої пари ледь не зірвалися – наречений не зміг потрапити на власне весілля через хворобу. Та дівчина на ім’я Крістін не розгубилася й привела на святкування "імпровізованого чоловіка" – манекен з обличчям її майбутнього чоловіка.

Наречений Ганнон Кармір напередодні весілля отримав сильне харчове отруєння та не зміг бути присутнім на власному весіллі. Скасовувати урочистість не було часу та бажання, тому Крістін вирішила провести щасливий день з манекеном чоловіка.

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Про незвичне весілля, яке пройшло у Північній Кароліні, розповів тікток-акаунт, присвячений весільним урочистостям.

Наречена з манекеном / Скриншот з відео

Відео швидко стало вірусним – весілля жінки та манекена переглянули майже 900 тисяч разів.

У кліпі показано 26-річну Крістін, яка танцює з офіційно одягненим манекеном, до якого прикріплений планшет із лицем нареченого. Дівчина щасливо спілкувалася з гостями, обіймаючи манекен та навіть розрізала разом із ним весільний торт.

Відео викликало резонанс у мережі – коментатори розділилися на два табори. Одні захоплюються винахідливістю та оригінальністю дівчини, а інші – засуджують наречену за те, що не лишилася поряд із хворим чоловіком.

Згодом Ганнон прокоментував цю ситуацію. Чоловік зазначив – він дуже хотів, щоб Крістін відсвяткувала щасливий день разом із друзями та родиною.

Це була вже наша третя спроба весілля під час COVID-19. Ми не хотіли, щоб урочистість знову зірвалася,

– розповів Ганнон.

Пара зустрічається вже 8 років і впевнена, що їхня історія кохання продовжуватиметься ще дуже довго.

Ганнон та Крістін разом вже 8 років / Фото з інстаграму Ганнона