Але ні! Користувачі Reddit поділилися фотографіями найбільш кумедних, а інколи просто огидних страв, які вони коли-небудь приносили додому. Чесно кажучи, дещо з цієї "смакоти" просто страшно їсти!

Цікаво Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка

Всюди обман...

Фото reddit Klubhead

"Замовив сосиску в тісті в університетській їдальні. Що я хотів – що мені принесли"

Фото reddit yourstewart22

Більше тіста, будь ласка!

Фото reddit nguhenry

Це просто прекрасно!

Фото reddit thirteenseventeen

Як апетитно!

Фото reddit stabwound66

Щось це взагалі не схоже на макаруни

Фото reddit sushiandchurros

"Сподівався, що це виглядатиме більш апетитно"

Фото reddit janananners

Пара замовила хрусткий пряний лосось в закладі. Ось, що їм принесли

Фото reddit webernation

Ого...

Фото reddit welt_schmerz16

"Я так і не зміг його з’їсти"

Фото reddit MoeGunz6