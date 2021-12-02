Но нет! Пользователи Reddit поделились фотографиями самых забавных, а иногда просто отвратительных блюд, которые они когда-либо приносили домой. Честно говоря, кое-что из этой "вкусностей" просто страшно кушать!

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Всюду обман...

Фото reddit Klubhead

"Заказал сосиску в тесте в университетской столовой. Что я хотел – что мне принесли"

Фото reddit yourstewart22

Больше теста, пожалуйста!

Фото reddit nguhenry

Это просто великолепно!

Фото reddit thirteenseventeen

Как аппетитно!

Фото reddit stabwound66

Что-то это вообще не похоже на макаруны

Фото reddit sushiandchurros

"Надеялся, что это будет выглядеть более аппетитно"

Фото reddit janananners

Пара заказала хрустящий пряный лосось в заведении. Что им принесли

Фото reddit webernation

Ого...

Фото reddit welt_schmerz16

"Я так и не смог его съесть"

Фото reddit MoeGunz6