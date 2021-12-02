Замовили їжу – і пошкодували: 10 страв, які розсмішили людей

2 грудня 2021 , 07:48
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Джерело:

Reddit

Домашня їжа – це прекрасно. Та інколи так хочеться потішити себе чимось смачненьким із ресторану чи магазину. Здається, це завжди безпрограшне рішення.

Але ні! Користувачі Reddit поділилися фотографіями найбільш кумедних, а інколи просто огидних страв, які вони коли-небудь приносили додому. Чесно кажучи, дещо з цієї "смакоти" просто страшно їсти!

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Фото reddit Klubhead

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Фото reddit yourstewart22

Більше тіста, будь ласка!

Фото reddit nguhenry

Це просто прекрасно!

Фото reddit thirteenseventeen

Як апетитно!

Фото reddit stabwound66

Щось це взагалі не схоже на макаруни

Фото reddit sushiandchurros

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"Сподівався, що це виглядатиме більш апетитно"

Фото reddit janananners

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Фото reddit webernation

Ого...

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"Я так і не зміг його з’їсти"

Фото reddit MoeGunz6

 

 

 

Автор: Петро Синєокий