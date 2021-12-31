22-річня дружка Алена поділилася історією у тіктоці зі своїми 170 тисячами підписників. Відео добряче сколихнуло людей: за більш ніж два тижні його переглянули майже 14 мільйонів разів.

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Близька подруга не запросила мене на своє весілля, бо думала, що я занадто красиво виглядаю в платті, яке вона сама вибрала для мене, – написала Алена.

Яку сукню мала одягнути дружка

Весілля вже відбулося на початку грудня. Наречена заздалегідь попросила кожну з шести дружок купити різні плаття. Вони були зовсім недешевими. До прикладу, сукня Алени обійшлася у 1200 євро.

Блогерка Алена. Фотографії плаття – наприкінці матеріалу / Скриншот тікток alenayildiz

Незадовго до весілля Алена відправила нареченій відео, як вона ходить у своєму розкішному платті. Та у відповідь молода натякнула, що сумнівається у цій сукні. Їй здавалося, що усі гості постійно звертатимуть увагу на дружку, а не на неї.

Вона подзвонила мені й сказала, що не впевнена щодо цього плаття. Нібито сукня привертає надто багато уваги. Вона була зла на всю ситуацію і наприкінці відмовилася запрошувати мене на весілля, – пояснює Алена.

Ситуацію могли вирішити по-іншому. Але було надто мало часу, щоб обрати нове плаття. Згодом інші дружки написали Алені, що молода в стресі через цю ситуацію, тому "нехай не очікує від нареченої вибачень".

За словами Алени, їй прикро через все: вона, по суті, втратила близьку подружку, з якою спілкувалася давним-давно. Цікаво, що наречена побачила відео, яке дівчина записала у тіктоці, і вони ще більше посварилися.

До речі, плаття було дійсно "вау": тут досить великий виріз та багато різних дрібненьких прикрас. Дівчина й досі задоволена своїм вбранням – і не поцуралася зробити кілька ефектних фото. Алена чимось схожа тут на героїню мультфільмів Русалоньку.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.

Плаття, через яке Алену не запросили на весілля. Більше фотографій – у відео наприкінці матеріалу / Скриншот тікток alenayildiz

Дівчина визнає, що наречені можуть встановлювати свої правила на весіллі. Але це потрібно робити чітко, щоб не виникало різних неприємних ситуацій.

Цікаво Насмішила всіх: наречена осоромилася з весільною сукнею

Інша жіноча краса не змусить вашу красу в’янути. І я хочу, щоб більше людей зрозуміли це і були впевненими в собі, – сказала Алена.

Повне відео можете переглянути нижче