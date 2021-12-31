22-річня дружка Алена поділилася історією у тіктоці зі своїми 170 тисячами підписників. Відео добряче сколихнуло людей: за більш ніж два тижні його переглянули майже 14 мільйонів разів.
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Близька подруга не запросила мене на своє весілля, бо думала, що я занадто красиво виглядаю в платті, яке вона сама вибрала для мене, – написала Алена.
Яку сукню мала одягнути дружка
Весілля вже відбулося на початку грудня. Наречена заздалегідь попросила кожну з шести дружок купити різні плаття. Вони були зовсім недешевими. До прикладу, сукня Алени обійшлася у 1200 євро.
Блогерка Алена. Фотографії плаття – наприкінці матеріалу / Скриншот тікток alenayildiz
Незадовго до весілля Алена відправила нареченій відео, як вона ходить у своєму розкішному платті. Та у відповідь молода натякнула, що сумнівається у цій сукні. Їй здавалося, що усі гості постійно звертатимуть увагу на дружку, а не на неї.
Вона подзвонила мені й сказала, що не впевнена щодо цього плаття. Нібито сукня привертає надто багато уваги. Вона була зла на всю ситуацію і наприкінці відмовилася запрошувати мене на весілля, – пояснює Алена.
Ситуацію могли вирішити по-іншому. Але було надто мало часу, щоб обрати нове плаття. Згодом інші дружки написали Алені, що молода в стресі через цю ситуацію, тому "нехай не очікує від нареченої вибачень".
За словами Алени, їй прикро через все: вона, по суті, втратила близьку подружку, з якою спілкувалася давним-давно. Цікаво, що наречена побачила відео, яке дівчина записала у тіктоці, і вони ще більше посварилися.
До речі, плаття було дійсно "вау": тут досить великий виріз та багато різних дрібненьких прикрас. Дівчина й досі задоволена своїм вбранням – і не поцуралася зробити кілька ефектних фото. Алена чимось схожа тут на героїню мультфільмів Русалоньку.
Плаття, через яке Алену не запросили на весілля. Більше фотографій – у відео наприкінці матеріалу / Скриншот тікток alenayildiz
Дівчина визнає, що наречені можуть встановлювати свої правила на весіллі. Але це потрібно робити чітко, щоб не виникало різних неприємних ситуацій.
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Інша жіноча краса не змусить вашу красу в’янути. І я хочу, щоб більше людей зрозуміли це і були впевненими в собі, – сказала Алена.
Повне відео можете переглянути нижче