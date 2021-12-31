22-летняя подружка Алена поделилась историей в тиктоке со своими 170 тысячами подписчиков. Видео изрядно всколыхнуло людей: за более чем две недели его просмотрели почти 14 миллионов раз.

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Близкая подруга не пригласила меня на свою свадьбу, потому что думала, что я слишком красиво выгляжу в платье, которое она сама выбрала для меня, – написала Алена.

Какое платье должна была одеть дружка

Свадьба уже прошла в начале декабря. Невеста заранее попросила каждую из шести дружек купить разные платья. Они были совсем недешевые. К примеру, платье Алены обошлось в 1200 евро.

Блогерша Алена. Фотографии платья – в конце материала / Скриншот тикток alenayildiz

Незадолго до свадьбы Алена отправила невесте видео, как она ходит в своем роскошном платье. Но в ответ молодая намекнула, что сомневается в нем. Ей казалось, что все гости будут постоянно обращать внимание на дружку, а не на нее.

Она позвонила мне и сказала, что не уверена в этом платье. Якобы оно привлекает слишком много внимания. Она была зла из-за этой ситуации и в конце отказалась приглашать меня на свадьбу, – объясняет Алена.

Ситуацию могли решить по-другому. Но было слишком мало времени, чтобы выбрать новое платье. Потом другие подружки написали Алене, что молода в стрессе из-за этой ситуации, поэтому "пусть не ожидает от невесты извинений".

По словам Алены, ей досадно из-за всего: она, по сути, потеряла близкую подружку, с которой общалась давным-давно. Интересно, что невеста увидела видео, которое девушка записала в тиктоке, и они еще больше поссорились.

Кстати, платье было действительно "вау": здесь довольно большой вырез и много разных мелких украшений. Девушка до сих пор довольна своими нарядами – и не побоялась сделать несколько эффектных фото. Алена чем-то похожа здесь на героиню мультфильмов Русалочку.

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Платье, из-за которого Алену не пригласили на свадьбу. Больше фотографий – в видео в конце материала / Скриншот тикток alenayildiz

Девушка признает, что невеста может устанавливать свои правила на свадьбе. Но это нужно делать четко, чтобы не возникало разных неприятных ситуаций.

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Другая женская красота не заставит вашу красоту увядать. И я хочу, чтобы больше людей поняли это и были уверены в себе, – сказала Алена.

Полное видео можно просмотреть ниже