Завжди молода: розкішний фотопроєкт про найяскравішу бабусю Бердичева

Українська фотографиня Іванка Ліщук презентувала цікавий фотопроєкт про одну із найекстравагантніших жінок Бердичева. Пані Віру впізнають всі: її яскравий макіяж та оригінальний стиль – це просто вау!

Ідея проєкту виникла випадково: фотографиня не мала що робити під час карантину, тому почала більше прогулюватися містом. Одного разу вона побачила пані Віру і зрозуміла – її точно потрібно сфотографувати.

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Фото Іванка Ліщук

Фото Іванка Ліщук

Знайти пані Віру спершу було непросто. Бабуся не користується мобільним телефоном.

Я просто прийшла до її району, і там ми зустрілися. Пані Віра одразу погодилася на зйомку. Її призначили на сьому ранку наступного дня – щоб встигнути перед роботою, – розповідає Іванка Ліщук.

Загалом вони організували близько 15-20 невеликих фотосесій. Ці прогулянки, згадує фотографиня, стали приємною традицією.

Фото Іванка Ліщук

Фото Іванка Ліщук

Пані Віра – справжня зірка Бердичева. Вона часто навідується на місцевий ринок, де підбирає цікавий одяг, прикраси та косметику для свої незабутніх образів. Крім того, бабуся досі працює. Вона доглядає за літньою жінкою, а раніше малювала агітаційні плакати на заводі.

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Кожного ранку пані Віра обирає вбрання, робить макіяж, будує на голові якусь триповерхову зачіску зі своїх численних перук. Далі вона сідає на маршрутку та їде на інший кінець міста до жінки Олени, яку доглядає, а ввечері на останній маршрутці повертається додому, – каже фотографиня.

Фото Іванка Ліщук

Фото Іванка Ліщук

Фото Іванка Ліщук

Пані Віра ніколи не говорить про свій вік. Лише одного разу вона жартома сказала, що почувається на 5-7 років. Жінка обожнює своє життя і навіть знає понад сотню молитов, які, на її переконання, допомагають залишатися енергійною та щасливою.

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Фото Іванка Ліщук

Фото Іванка Ліщук

Фото Іванка Ліщук