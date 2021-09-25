Відома тренерка Стефані Мансур поділилась своїми улюбленими дихальними вправами, які вона часто застосовує під час занять йогою. Їх легко виконувати як зранку, щоб налаштуватись як продуктивний день, так і ввечері, щоб відпустити зайві думки. Експертка радить використовувати ці вправи навіть на перерві, серед робочого дня.

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Глибоке дихання животом

Більшість людей звикло дихати грудною клітиною. Проте саме під час дихання животом активно задіюється діафрагма і легені максимально розширюються.

Як виконувати:

Лягти на підлогу або сісти на стілець у зручному положенні. Покласти одну руку на груди, а другу – трохи грудної клітки, щоб відчувати рух діафрагми. Повільно вдихнути носом, рахуючи до п’яти, відчуваючи, як повітря рухається у тілі, коли надувається живіт. Видихнути повітря ротом, також рахуючи до п'ять, відчуваючи, як живіт розслабляється.

Глибоке дихання животом / Фото Yahoo

Почергове дихання носом

Цей спосіб дихання не такий поширений, як попередній, проте може стати чудовим доповненням до медитації. Або ж його використовують як самостійну вправу, щоб зосередитись, практикуючи контрольоване дихання.

Як виконувати:

Сісти в зручне положення зі схрещеними ногами. Повністю видихнувши, потрібно покласти великий палець правої руки на праву ніздрю, а вдихати – через ліву, рахуючи до п'яти. Потім закрити ліву ніздрю і, рахуючи до п'яти, видихнути правою. Нею ж зробити вдих, все ще тримаючи ліву ніздрю закритою. Потім знову закрити праву ніздрю і видихнути через ліву. Чергувати дихання між ніздрями кілька хвилин.

Почергове дихання носом / Фото Yahoo

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Затримка дихання

Заспокоїтись і трохи уповільнитись допоможе коротка затримка дихання, буквально на 10 секунд. Проте робити це потрібно правильно.

Як виконувати:

Сісти в зручне положення зі схрещеними ногами. Тримаючи спину прямо, вдихати через ніс протягом 5 секунд. Затримати повітря в легенях на 10 секунд. Повільно видихнути ротом. Перш ніж повторити цю процедуру, варто зробити кілька ваших звичайних вдихів та видихів.

Вправа із затримування дихання / Фото Yahoo

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Подих вогню

Не хвилюйтесь, що зі сторони ця цікава дихальна вправа може виглядати трохи дивно. Проте вона добре допомагає сконцентруватись у стресовій ситуації, заспокоїтись та покращити свою увагу.

Як виконувати:

Сісти, схрестивши ноги на підлозі, тримаючи спину прямо. Покласти руку на живіт, щоб можна було відчувати, як рухається прес. Вдихнути через ніс, рахуючи до п'яти. Як тільки ви закінчите вдих, зробити сильний видих через ніс, напруживши прес. Хоч вдих виконується легко, а видих – із силою, переконайтеся, що вони тривають однаковий час. Швидко повторіть цю вправу 10 разів.

Практика під назвою "дихання вогню" / Фото Yahoo