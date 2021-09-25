Відома тренерка Стефані Мансур поділилась своїми улюбленими дихальними вправами, які вона часто застосовує під час занять йогою. Їх легко виконувати як зранку, щоб налаштуватись як продуктивний день, так і ввечері, щоб відпустити зайві думки. Експертка радить використовувати ці вправи навіть на перерві, серед робочого дня.
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Глибоке дихання животом
Більшість людей звикло дихати грудною клітиною. Проте саме під час дихання животом активно задіюється діафрагма і легені максимально розширюються.
Як виконувати:
- Лягти на підлогу або сісти на стілець у зручному положенні.
- Покласти одну руку на груди, а другу – трохи грудної клітки, щоб відчувати рух діафрагми.
- Повільно вдихнути носом, рахуючи до п’яти, відчуваючи, як повітря рухається у тілі, коли надувається живіт.
- Видихнути повітря ротом, також рахуючи до п'ять, відчуваючи, як живіт розслабляється.
Глибоке дихання животом / Фото Yahoo
Почергове дихання носом
Цей спосіб дихання не такий поширений, як попередній, проте може стати чудовим доповненням до медитації. Або ж його використовують як самостійну вправу, щоб зосередитись, практикуючи контрольоване дихання.
Як виконувати:
- Сісти в зручне положення зі схрещеними ногами.
- Повністю видихнувши, потрібно покласти великий палець правої руки на праву ніздрю, а вдихати – через ліву, рахуючи до п'яти.
- Потім закрити ліву ніздрю і, рахуючи до п'яти, видихнути правою. Нею ж зробити вдих, все ще тримаючи ліву ніздрю закритою.
- Потім знову закрити праву ніздрю і видихнути через ліву.
- Чергувати дихання між ніздрями кілька хвилин.
Почергове дихання носом / Фото Yahoo
Затримка дихання
Заспокоїтись і трохи уповільнитись допоможе коротка затримка дихання, буквально на 10 секунд. Проте робити це потрібно правильно.
Як виконувати:
- Сісти в зручне положення зі схрещеними ногами.
- Тримаючи спину прямо, вдихати через ніс протягом 5 секунд.
- Затримати повітря в легенях на 10 секунд.
- Повільно видихнути ротом.
- Перш ніж повторити цю процедуру, варто зробити кілька ваших звичайних вдихів та видихів.
Вправа із затримування дихання / Фото Yahoo
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Подих вогню
Не хвилюйтесь, що зі сторони ця цікава дихальна вправа може виглядати трохи дивно. Проте вона добре допомагає сконцентруватись у стресовій ситуації, заспокоїтись та покращити свою увагу.
Як виконувати:
- Сісти, схрестивши ноги на підлозі, тримаючи спину прямо.
- Покласти руку на живіт, щоб можна було відчувати, як рухається прес.
- Вдихнути через ніс, рахуючи до п'яти.
- Як тільки ви закінчите вдих, зробити сильний видих через ніс, напруживши прес.
- Хоч вдих виконується легко, а видих – із силою, переконайтеся, що вони тривають однаковий час.
- Швидко повторіть цю вправу 10 разів.
Практика під назвою "дихання вогню" / Фото Yahoo