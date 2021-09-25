Известный тренер Стефани Мансур поделилась своими любимыми дыхательными упражнениями, которые она часто применяет во время занятий йогой. Их легко выполнять как утром, чтобы настроиться как продуктивный день, так и вечером, чтобы отпустить лишние мысли. Эксперт советует использовать эти упражнения даже в перерыве, среди рабочего дня.
Читайте также Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show
Глубокое дыхание животом
Большинство людей привыкли дышать грудной клеткой. Однако именно во время дыхания животом активно задействуется диафрагма и легкие максимально расширяются.
Как выполнять:
- Лечь на пол или сесть на стул в удобном положении.
- Положить одну руку на грудь, а вторую – немного ниже грудной клетки, чтобы чувствовать движение диафрагмы.
- Медленно вдохнуть носом, считая до пяти, чувствуя, как воздух движется в теле, когда надувается живот.
- Выдохнуть воздух ртом, также считая до пяти, чувствуя, как живот расслабляется.
Глубокое дыхание животом / Фото Yahoo
Поочередное дыхание носом
Этот способ дыхания не так распространен, как предыдущий, однако может стать отличным дополнением к медитации. Его также используют как самостоятельное упражнение, чтобы сосредоточиться, практикуя контролируемое дыхание.
Как выполнять:
- Сесть в удобное положение со скрещенными ногами.
- Полностью выдохнув, нужно положить большой палец правой руки на правую ноздрю, а вдыхать – через левую, считая до пяти.
- Затем закрыть левую ноздрю и, считая до пяти, выдохнуть правой. Ею же сделать вдох, все еще держа левую ноздрю закрытой.
- Затем снова закрыть правую ноздрю и выдохнуть через левую.
- Чередовать дыхание между ноздрями несколько минут.
Поочередное дыхание носом / Фото Yahoo
Задержка дыхания
Успокоиться и немного замедлиться поможет короткая задержка дыхания, буквально на 10 секунд. Однако делать это нужно правильно.
Как выполнять:
- Сесть в удобное положение со скрещенными ногами.
- Держа спину прямо, вдыхать через нос в течение 5 секунд.
- Задержать воздух в легких на 10 секунд.
- Медленно выдохнуть ртом.
- Прежде чем повторить эту процедуру, стоит сделать несколько ваших обычных вдохов и выдохов.
Упражнение по задержке дыхания / Фото Yahoo
Интересно Когда и как правильно мечтать, чтобы достичь желаемого: результаты исследования
Дыхание огня
Не волнуйтесь, что со стороны эта интересное дыхательное упражнение может выглядеть несколько странно. Однако оно хорошо помогает сконцентрироваться в стрессовой ситуации, успокоиться и улучшить свое внимание.
Как выполнять:
- Сесть, скрестив ноги на полу, держа спину прямо.
- Положить руку на живот, чтобы можно было чувствовать, как движется пресс.
- Вдохнуть через нос, считая до пяти.
- Как только вы закончите вдох, сделать сильный выдох через нос, напрягая пресс.
- Хоть вдох выполняется легко, а выдох – с силой, убедитесь, что они продолжаются одинаковое время.
- Быстро повторите это упражнение 10 раз.
Практика под названием "дыхание огня" / Фото Yahoo