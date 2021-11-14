Жінка дивує всіх довжелезними нігтями: як їй вдалось їх відростити

Жителька Данії пишається своїми природніми нігтями, які їй вдалось відростити за кілька років. Люди дивуються і шепочуться за спиною через її довжелезний манікюр.

37-річній Хеббі Нур Ель Дін з Копенгагена пощастило з генетикою – вона мала міцні нігті з самого дитинства, та лише у дорослому віці вона вирішила цим скористатись. Жінка припинила покривати нігті гель-лаком 3 роки тому і дала їм можливість просто рости.

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Зараз її нігті мають довжину від 3,5 до 5,3 сантиметра. На вулиці настільки довгі нігті привертають чимало уваги перехожих, які дивуються такій ефектній красі жінки:

Я отримую багато реакцій, коли виходжу на публіку. Люди дивляться і перешіптуються між собою, питають мене, чи не підроблені вони, чи не ламаються, і як я живу з такими довгими нігтями,

– розповідає Хебба

Нігті жительки Данії досягають 5 сантиметрів / Фото Story Trender

Нігті жительки Данії досягають 5 сантиметрів / Фото Story Trender

Жінка вважає нігті такої довжини надзвичайно жіночними та елегантними. Та для того, щоб нігті виглядали красиво, їй доводить витрачати на них багато часу, набагато більше, ніж жінкам зі звичайною довжиною: "Доглядати за моїми нігтями — це робота на повний робочий день, своєрідний спосіб життя".

Щоб відростити такі нігті, потрібний постійний догляд / Фото Story Trender

Щоб відростити такі нігті, потрібний постійний догляд / Фото Story Trender

Хебба зізнається, що часом такі нігті є для неї тягарем і можуть заважати, але вона все одно захоплюється ними та не хотіла б з ними розлучатись.

Окрім того, вона обожнює нейл-арт – мистецтво малювання на нігтях. Тож така довжина дає їй лише більше простору для творчості: "Я люблю виражати себе за допомогою кольорів та використовувати різні принти та візерунки", – каже жінка.

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Жінка захоплюється нейл-артом / Фото Story Trender

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Як відростити такі довгі нігті

Окрім того, що нігті жінки від природи дуже міцні, вона має кілька порад для тих, хто хоче мати такі ж: