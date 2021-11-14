Ніколи не ходіть до непрофесіоналів. Краще заплатити більше, але отримати якісний результат! Саме це намагається донести до всіх жінок співробітниця одного з салонів краси у Лондоні Іпек Озкан.
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Клієнтка звернулася з проханням до майстрині хоча б якось врятувати її вії. Іпек показала у своєму тіктоці результат роботи непрофесіоналів в іншому салоні краси. На це дійсно важко дивитися! Відео вже набрало понад 150 тисяч переглядів.
Якщо ви не можете зробити це правильно, то не робіть цього, – підписала відео пані Іпек, яка звернулася до усіх непрофесіоналів.
Попередні "спеціалісти" зекономили на матеріалах
Іпек пояснила, що в попередньому салоні краси, куди зверталася клієнтка, зробили жахливу помилку. Замість спеціального засобу для нарощування вій вони використали клей для волосся.
Під час процедури попередні "спеціалісти" використали клей для волосся / Скриншот тікток ipsbeauty
Це має бути нелегально! Клієнтка прийшла до мене сьогодні на видалення вій. Я була нажахана. Лише погляньте, як мало в клієнтки залишилося справжніх волосинок, – коментує ситуацію майстриня.
Відео можете переглянути нижче
Користувачі тіктоку були шоковані від настільки невдалої роботи. Ось найтиповіші коментарі:
- Клей для волосся? Жах. Видаляти його – дійсно боляче.
- Важко повірити…
- Просто жах!
- Ось причина, чому я боюся ходити на такі процедури.