Никогда не ходите к непрофессионалам. Лучше заплатить больше, но получить качественный результат! Именно это пытается донести до всех женщин сотрудница одного из салонов красоты в Лондоне Ипек Озкан.

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Клиентка обратилась с просьбой к ней хоть как-то спасти ее ресницы. Ипек показала в своем тектоке результат работы непрофессионалов в другом салоне красоты. На это действительно тяжело смотреть! Видео уже набрало более 150 тысяч просмотров.

Если вы не можете сделать это правильно, то не делайте этого, – подписала видео блогерша, которая обратилась ко всем непрофессионалам.

Предыдущие "специалисты" сэкономили на материалах

Ипек объяснила, что в предыдущем салоне красоты, куда обращалась клиентка, совершили ужасную ошибку. Вместо специального средства для наращивания ресниц они использовали клей для волос.

Во время процедуры предыдущие "специалисты" использовали клей для волос / Скриншот тікток ipsbeauty

Это должно быть нелегально! Клиент пришла ко мне сегодня на удаление ресниц. Я была в ужасе. Только посмотрите, как мало у клиентки осталось настоящих волосков, – комментирует ситуацию женщина.

Видео можете посмотреть ниже

Пользователи тиктока были в шоке от столь неудачной работы.

  • Клей для волос? Ужас. Удалять его – действительно больно.
  • Трудно поверить…
  • Ужас!
  • Вот причина, почему я боюсь ходить на такие процедуры.