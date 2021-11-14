Женщина удивляет всех длиннющими ногтями: как ей удалось их отрастить

Жительница Дании гордится своими естественными ногтями, которые ей удалось отрастить за несколько лет. Люди удивляются и шепчутся за спиной из-за ее длинного маникюра.

37-летний Хэббе Нур Эль Дин из Копенгагена повезло с генетикой – у нее были крепкие ногти с самого детства, но только во взрослом возрасте она решила этим воспользоваться. Женщина перестала покрывать ногти гель-лаком 3 года назад и дала им возможность просто расти.

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Сейчас ее ногти имеют длину от 3,5 до 5,3 сантиметра. На улице такие длинные ногти привлекают немало внимания прохожих, удивляющихся такой эффектной красоте женщины:

Я получаю много реакций, когда выхожу на публику. Люди смотрят и перешептываются между собой, спрашивают меня, не поддельные ли они, не ломаются ли, и как я живу с такими длинными ногтями,

– рассказывает Хэбба

Ногти жительницы Дании достигают 5 сантиметров / Фото Story Trender

Ногти жительницы Дании достигают 5 сантиметров / Фото Story Trender

Женщина считает ногти такой длины очень женственными и элегантными. Но для того, чтобы они выглядели красиво, ей приходится тратить на них много времени, гораздо больше, чем женщинам с обычной длиной: "Ухаживать за моими ногтями – это работа на полный рабочий день, своеобразный образ жизни".

Чтобы отрастить такие ногти, нужен постоянный уход / Фото Story Trender

Чтобы отрастить такие ногти, нужен постоянный уход / Фото Story Trender

Хэбба признается, что иногда такие ногти могут мешать, но она все равно восхищается ими и не хотела бы с ними расставаться.

Кроме того, она обожает нейл-арт – искусство рисования на ногтях. Такая длина дает ей только больше пространства для творчества: "Я люблю выражать себя с помощью цветов, использовать разные принты и узоры", – говорит женщина.

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Женщина увлекается нейл-артом / Фото Story Trender

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Как отрастить такие длинные ногти

Кроме того, что ногти женщины от природы очень крепкие, у нее есть несколько советов для тех, кто хочет иметь такие же: