Жінка розійшлася із чоловіком після дивного конфузу із підгузками: що він зробив

Байдужість та хамське ставлення до людей – розчарована австралійка розповіла історію свого невдалого шлюбу. Вона довго терпіла, але випадок з брудними підгузками змусила її поставити крапку.

Жінка, ім’я якої не називають, не розповіла, скільки років була одружена. Однак за цей час вони встигли народити дитину: чоловік багато працював, а вона займалася з малюком вдома.

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Коли я була разом із колишнім чоловіком, я, як і багато молодих мам, взяла на себе левову частку догляду за дитиною. Окей, я трішки применшую. Мій чоловік багато працював. Та коли він був вдома, то не сильно займався дитиною. Він був просто "спостерігачем". Хоч я думаю він любив нашого сина дещо специфічно та віддалено, – розповідає жінка.

Так виглядало, що коханий бісився через те, що жінка приділяє багато уваги їхньому сину. Через його ставлення виникали різні неприємні проблеми: він не хотів принести йому попити, не давав виспатися дружині; їв фісташки у машині, хоч знав, що у малюка алергія на них (одного разу його навіть госпіталізували через це). А ще – кидав пачку сигарет на підлогу і дивився, як син її жував. Але далі він перевершив самого себе.

Чоловік зробив фатальну помилку із підгузками / Фото Unsplash

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"Одного разу мене госпіталізували з пневмонією. Тоді нашому сину було два рочки. Я не вірила, що чоловік зможе нормально за ним доглядати і довго не хотіла йти у лікарню. Але доктор сказав мені: "Звісно, ти можеш піти додому, але ти не можеш дихати достатньо, щоб проговорити одне речення. Ти можеш померти. Тому я залишилася в лікарні на три доби. За домом тоді доглядала наша робітниця Шеріл. Вона була справжнім ангелом, яка допомагала нам вже кілька років. А дитиною трішки займалася моя мама та сестра", – згадує австралійка.

Через три дні дружина повернулася додому і застала жахливу картину: Шеріл написала записку, що вона не витримала й пішла. Жінка оглянулася і була шокована. Дім був неймовірно брудним, а "вишенькою на торті" стали брудні памперси на другому поверсі, які чоловік просто поклав на сходи. Дружина припускає, що її рідні просто не піднімалися на верх будинку, тому цього не бачили.

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Я щойно вилікувалась від пневмонії, і тепер мені довелося прибирати весь дім… Я була розлючено і морально виснажена, – говорить австралійка.

Такого ставлення жінка витримати не могла. Вона одразу вирішила розійтися із чоловіком і довела справу до кінця.