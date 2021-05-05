Жінка ледь не скасувала весілля через невдалий розіграш від нареченого: що він зробив

Наречений вирішив оригінально розіграти свою дівчину за кілька годин до весілля. Вона такий жарт не оцінила, адже думала, що хлопець потрапив в лікарню.

Цю історію блогерка на ім’я Бріджит розповіла у своєму тіктоці bridge.stape. Все почалося о 3 ночі: вона отримала від нареченого Дрю повідомлення, яке просто її шокувало. Там йшлося, що хлопця терміново забрали в лікарню, бо в нього сталося зневоднення.

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Парамедики сказали, що в нього зневоднення, і повідомили, що ми зможемо навідатися до нього зранку, якщо крапельниця допоможе. Батьки вже тут, але лікарі сказали, що його мають виписати до 11 ранку, – йшлося у повідомленні.

Як виглядала Бріджит за кілька годин до весілля / Скриншот тікток bridge.stape

Також їй відправили фотографію Дрю, який лежить у машині швидкої допомоги.

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Дрю у машині швидкої допомоги / Скриншот тікток bridge.stape

Дівчина дуже розгубилася: її майбутній чоловік лежить в лікарні, а весілля вже на носі. Бріджит витратила 2 години на те, щоб попередити усіх гостей. Та як виявилося – наречений просто розіграв свою кохану.

В цей день Дрю відзначав свій останній день холостяцького життя, тому вирішив утнути щось оригінальне. Під час прогулянки він побачив запарковану машину швидкої допомоги і попросив у водіїв сфотографуватися всередині.

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Кумедно, але він одразу забув про розіграш і спокійно пішов спати, поки наречена займалася організаційними питаннями. Хоч дівчина дуже розізлилась через цю ситуацію, весілля таки не перенесли і вони змогли вчасно одружитися.