Дівчина збиралась на весілля до свого друга. Але щось пішло не так, і жінка так і не потрапила на нього.

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Дівчина ледь не зіпсувала весілля незнайомцям

Дівчина зібралась на весілля до свого друга, вона підготувала вбрання, макіяж та зачіску. А коли прибула на церемонію у зазначений у запрошенні час, то там було порожньо. Тоді вона знайшла координатора події і вияснилось, що весілля має починатись о 4 годині, проте на цьому пригоди не закінчились. Поки дівчина чекала в машині ще годину, вона побачила гостей, яких зовсім не знала. Головним шоком став вихід наречених, які теж були незнайомцями.

А потім наречена йде до проходу, а я не знаю наречену, я на неправильному весіллі!,

– розповідає дівчина.



Дівчина попала на весілля незнайомців / Скриншот з відео

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Тоді дівчина запанікувала, що вона може пропустити справжнє весілля свого друга. Тоді вона знову перевірила запрошення разом з координатором події і вияснилось, що вона просто переплутала день:

О, весілля твого друга в неділю. Сьогодні субота,

– сказала організаторка.

Дівчина закликає всіх підписників не бути як вона і уважно читати запрошення.