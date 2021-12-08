Девушка собиралась на свадьбу к своему другу. Но что-то пошло не так, и женщина так и не попала на нее.

Узнайте Ужин с вином: полусладкое белое игристое SHABO Classic и запеченная индейка

Девушка чуть не испортила свадьбу незнакомцам

Девушка собралась на свадьбу к своему другу, она подготовила наряд, макияж и прическу. А когда прибыла на церемонию в указанное в приглашении время, то там было пусто. Тогда она нашла координатора события и выяснилось, что свадьба должна начинаться в 4 часа, однако приключения не закончились. Пока девушка ждала в машине еще час, она увидела гостей, которых совсем не знала. Главным шоком стал выход невести и жениха , тоже незнакомых.

А потом невеста идет к проходу, а я не знаю невесту, я на неправильной свадьбе!

– рассказывает девушка.



Девушка попала на свадьбу незнакомцев / Скриншот с видео

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты по бокалу красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Тогда девушка запаниковала, что она может пропустить настоящую свадьбу своего друга. Тогда она снова проверила приглашение вместе с координатором и выяснилось, что она просто перепутала день.

О, свадьба твоего друга в воскресенье. Сегодня суббота,

– сказала организатор.

Девушка призывает всех подписчиков не быть как она и внимательно читать приглашения.