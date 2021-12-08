Жінка ледь не зіпсувала весілля незнайомцям: вона переплутала дату
Джерело:Yahoo lifestyle
Користувачка тіктоку розповіла, як ледь не зіпсувала весілля незнайомим людям.
Дівчина збиралась на весілля до свого друга. Але щось пішло не так, і жінка так і не потрапила на нього.
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Дівчина ледь не зіпсувала весілля незнайомцям
Дівчина зібралась на весілля до свого друга, вона підготувала вбрання, макіяж та зачіску. А коли прибула на церемонію у зазначений у запрошенні час, то там було порожньо. Тоді вона знайшла координатора події і вияснилось, що весілля має починатись о 4 годині, проте на цьому пригоди не закінчились. Поки дівчина чекала в машині ще годину, вона побачила гостей, яких зовсім не знала. Головним шоком став вихід наречених, які теж були незнайомцями.
А потім наречена йде до проходу, а я не знаю наречену, я на неправильному весіллі!,
– розповідає дівчина.
Дівчина попала на весілля незнайомців / Скриншот з відео
Тоді дівчина запанікувала, що вона може пропустити справжнє весілля свого друга. Тоді вона знову перевірила запрошення разом з координатором події і вияснилось, що вона просто переплутала день:
О, весілля твого друга в неділю. Сьогодні субота,
– сказала організаторка.
Дівчина закликає всіх підписників не бути як вона і уважно читати запрошення.