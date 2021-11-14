Жінка налякала майстриню своїми віями: на них "боляче" дивитися

Нещасна британка наважилася на процедуру нарощування вій, але далі трапилася справжня катастрофа. Майстриня настільки невдало все зробила, що фактично знищила її вії.

Ніколи не ходіть до непрофесіоналів. Краще заплатити більше, але отримати якісний результат! Саме це намагається донести до всіх жінок співробітниця одного з салонів краси у Лондоні Іпек Озкан.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран

Клієнтка звернулася з проханням до майстрині хоча б якось врятувати її вії. Іпек показала у своєму тіктоці результат роботи непрофесіоналів в іншому салоні краси. На це дійсно важко дивитися! Відео вже набрало понад 150 тисяч переглядів.

Якщо ви не можете зробити це правильно, то не робіть цього, – підписала відео пані Іпек, яка звернулася до усіх непрофесіоналів.

Попередні "спеціалісти" зекономили на матеріалах

Іпек пояснила, що в попередньому салоні краси, куди зверталася клієнтка, зробили жахливу помилку. Замість спеціального засобу для нарощування вій вони використали клей для волосся.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна

Під час процедури попередні "спеціалісти" використали клей для волосся / Скриншот тікток ipsbeauty

Це має бути нелегально! Клієнтка прийшла до мене сьогодні на видалення вій. Я була нажахана. Лише погляньте, як мало в клієнтки залишилося справжніх волосинок, – коментує ситуацію майстриня.

Відео можете переглянути нижче

Користувачі тіктоку були шоковані від настільки невдалої роботи. Ось найтиповіші коментарі: