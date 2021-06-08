Жінка не стригла своє волосся 10 років: як вона виглядає – фото

27-річну Джозі Одді часто порівнюють із мультяшною Рапунцель. Ще б пак, вона вже 10 років не стригла своє волосся, яке виглядає просто казково!

Коли Джозі виповнилося 17, вона вирішила перевірити, наскільки довгим може бути її волосся. Через 10 років воно виросло до 121 сантиметра!

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Жінка не сподівалася, що цей експеримент затягнеться так надовго. Але зізнається, що тепер просто не уявляє себе без розкішної зачіски.

Я просто не зможу себе почувати собою зі стрижкою "боб" (каре – Life 24), – стверджує Джозі.

Як Джозі доглядає за своїм волоссям

Зрозуміло, що настільки довге волосся вимагає особливого догляду. З роками Джозі виробила для себе кілька важливих правил, яких вона ретельно дотримується:

Не пересушувати та не перегрівати волосся.

Користуватися лише натуральної олією для волосся.

Мити його не частіше, ніж кілька разів за тиждень.

Рівняти кінчики раз у два місяці.

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Утім, настільки довге волосся створює певні проблеми: партнер Адам часто не зауважує та сідає на нього, а незнайомці вже щонайменше 20 разів підходили та цікавилися її зачіскою.

Одного разу Джозі навіть отримала пропозицію взяти участь у казковій виставі на одному із днів народжень. Але вона відмовилася.

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Більше фотографій реальної Рапунцель ви можете побачити у її інстаграмі josieoddix. На жінку вже підписалися понад 11 тисяч людей.