Жінка повернула сім'ї загублені листи часів Другої світової: на неї чекав сюрприз

Жителька Айдахо знайшла у звичайній антикварній лавці пачку листів, які писали одне одному члени однієї родини під час Другої світової війни. Вона пообіцяла собі повернула їх власникам – і їй це вдалось. Як з'ясувалось, з цією родиною її пов'язувала не лише цікава знахідка.

Дзен Хансен живе в американському містечку Рігбі й по-справжньому захоплена антикваріатом. Поки вона полювала на цінності, в одному магазині її увагу привернула сумка, до верху заповнена листами, квитанціями та іншими документами.

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Жінка без сумнівів придбала її, а вдома взялась вивчати історію чужої родини: "Я купила це, тому що люблю історію, пізнавати минуле та людей", – зізнається Дзен.

Листи, які вона із захопленням читала, справили на неї величезне враження. Вона назвала колекцію "Тітка Іда", адже усі послання були адресовані жінці на ім'я Іда із міста Сент-Ентоні від її племінників.

Виявилось, що жінка виховувала їх як власних синів, а коли хлопців забрали на фронт, то підтримувала з ними постійний зв'язок.

Жінка знайшла в антикварному магазині листи часів Другої світової війни / Фото фейсбук Дзен Хансен

У процесі вивчення цих листів Дзен дізналась про смерть одного із племінників, його дружину, яка залишилась сама та багато інших фактів із життя родини. Після цього жінка поставила собі за мету знайти цих людей та повернути листи до сімейного архіву.

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Опублікувавши деякі листи на своїй сторінці у Фейсбуці, вона майже відразу отримала повідомлення від Сюзанни Беннетт з Ньюдейла, яка сказала, що Іда – її прабабуся: "Мене назвали на її честь – Іда Сюзанна Беннетт. Вона була медсестрою в Сент-Антоні, коли я народилась," – розповіла жінка

Минулого тижня Дзен вдалось зустрітись із Сюзанною та віддати їй усі листи та документи, які вона знайшла:

Моя сім’я в захваті від того, що ми отримали ці листи. Я просто вражений, що Дзен їх знайшла. Вона годинами сканувала всі документи, щоб ними можна було поділитися з усією родиною! Вона ангел!

– захоплюється жінка

Однак це ще не все. Дзен також давно вивчає генеалогічне дерево своєї родини і з'ясувала цікаву деталь: вони із Сюзанною – дев'ятиюродні сестри з боку бабусі Іди.

Дзен та Сюзанна виявились родичками / Фото East Idaho news

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Попри щасливе закінчення, Дзен не збирається зупинятись лише на цій історії. Вона має ще безліч таких сімейних листів, які вона дуже хотіла б повернути власникам. Вона хоче усі їх відсканувати, викласти у мережу та допомогти родинам возз'єднатись з тим, що їм належить.