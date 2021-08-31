Дзен Хансен живет в американском городке Ригби и по-настоящему увлечена антиквариатом. Пока она охотилась на ценности, в одном магазине ее внимание привлекла сумка, доверху заполнена письмами, квитанциями и другими документами.

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Женщина без сомнений купила ее, а дома взялась изучать историю чужой семьи: "Я купила это, потому что люблю историю, познавать прошлое и людей", – признается Дзен.

Письма , которые она с увлечением читала, произвели на нее огромное впечатление. Она назвала коллекцию "Тетя Ида", ведь все послания были адресованы женщине по имени Ида из города Сент-Энтони от ее племянников.

Оказалось, что женщина воспитывала их как собственных сыновей, а когда ребят забрали на фронт, то поддерживала с ними постоянную связь.

Женщина нашла в антикварном магазине письма времен Второй мировой войны / Фото фейсбук Дзен Хансен

В процессе изучения этих писем Дзен узнала о смерти одного из племянников, о его жене, которая осталась одна и многие другие факты из жизни семьи. После этого женщина поставила себе цель найти этих людей и вернуть письма в семейный архив.

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Опубликовав некоторые письма на своей странице в Фейсбуке, она почти сразу получила сообщение от Сюзанны Беннетт с Ньюдейла, которая сказала, что Ида – ее прабабушка: "Меня назвали в ее честь – Ида Сюзанна Беннетт. Она была медсестрой в Сент-Антони, когда я родилась, " – рассказала женщина

На прошлой неделе Дзэн удалось встретиться с Сюзанной и отдать ей все письма и документы, которые она нашла:

Моя семья в восторге от того, что мы получили эти письма. Я просто поражена, что Дзэн их нашла. Она часами сканировала все документы, чтобы ими можно было поделиться со всей семьей! Она ангел!

– восхищается женщина

Однако это еще не все. Дзэн также давно изучает генеалогическое древо своей семьи и выяснила интересную деталь: они с Сюзанной – девятиюродные сестры со стороны бабушки Иди.

Дзен и Сюзанна оказались родственницами / Фото East Idaho news

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