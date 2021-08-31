Дзен Хансен живет в американском городке Ригби и по-настоящему увлечена антиквариатом. Пока она охотилась на ценности, в одном магазине ее внимание привлекла сумка, доверху заполнена письмами, квитанциями и другими документами.

Интересно Очаровательно и атмосферно: незабываемая вечеринка ELLE в Центре культуры вина SHABO

Женщина без сомнений купила ее, а дома взялась изучать историю чужой семьи: "Я купила это, потому что люблю историю, познавать прошлое и людей", – признается Дзен.

Письма, которые она с увлечением читала, произвели на нее огромное впечатление. Она назвала коллекцию "Тетя Ида", ведь все послания были адресованы женщине по имени Ида из города Сент-Энтони от ее племянников.

Оказалось, что женщина воспитывала их как собственных сыновей, а когда ребят забрали на фронт, то поддерживала с ними постоянную связь.

Женщина нашла в антикварном магазине письма времен Второй мировой войны / Фото фейсбук Дзен Хансен

В процессе изучения этих писем Дзен узнала о смерти одного из племянников, о его жене, которая осталась одна и многие другие факты из жизни семьи. После этого женщина поставила себе цель найти этих людей и вернуть письма в семейный архив.

Опубликовав некоторые письма на своей странице в Фейсбуке, она почти сразу получила сообщение от Сюзанны Беннетт с Ньюдейла, которая сказала, что Ида – ее прабабушка: "Меня назвали в ее честь – Ида Сюзанна Беннетт. Она была медсестрой в Сент-Антони, когда я родилась, " – рассказала женщина

На прошлой неделе Дзэн удалось встретиться с Сюзанной и отдать ей все письма и документы, которые она нашла:

Моя семья в восторге от того, что мы получили эти письма. Я просто поражена, что Дзэн их нашла. Она часами сканировала все документы, чтобы ими можно было поделиться со всей семьей! Она ангел!
восхищается женщина

Однако это еще не все. Дзэн также давно изучает генеалогическое древо своей семьи и выяснила интересную деталь: они с Сюзанной – девятиюродные сестры со стороны бабушки Иди.

Дзен и Сюзанна оказались родственницами / Фото East Idaho news

Рекомендуем Дети подарили маме очень дорогую обувь: такой реакции они не ожидали

Несмотря на счастливое окончание, Дзэн не собирается останавливаться только на этой истории. У нее есть еще множество таких семейных писем, которые она очень хотела бы вернуть владельцам. Она хочет все их отсканировать, выложить в сеть и помочь семьям воссоединиться с тем, что им принадлежит.