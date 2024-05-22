Коштує у 900 разів дорожче: жінка знайшла у секонд-хенді дизайнерську сумку усього за 3 долари

В комісійних магазинах й секонд-хенді нерідко можна знайти дизайнерські речі за дуже дешевою ціною. Нещодавно жінці вдалося купити ексклюзивну сумку Bottega Veneta Nodini, яку на полицях секонд-хенду продавали усього за 2,99 долара.

Своєю знахідкою жінка поділилася на платформі Reddit, де опублікувала світлини дизайнерської сумки з комісійного магазину. Варто зауважити, що реальна ціна сумки набагато вища й стартує від 800 доларів, передає Life 24.

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Дизайнерська сумка усього за 3 долари

Жінка повідомила, що усього за 2,99 долара придбала сумку Bottega Veneta у комісійному магазині Savers. Справжній скарб вдалося виявити у секонд-хенді у місті Мілфорд, що у штаті Нью-Йорк.

Сумка Bottega Veneta з комісійного магазину: дивіться фото

До слова, сумка виявилася оригінальною. Коли жінка принесла дизайнерську річ додому, то виявила всередині серійний номер, який вдалося перевірити на офіційному сайті бренду.

Весна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд, який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Користувачі були вражені такою знахідкою й зауважили, що реальна ціна сумки може бути набагато вищою. Річ у тім, що сумка Nodini від італійського бренду Bottega Veneta, яку знайшла жінка, є моделлю, яку нині випускають в іншому стилі. Сумка має плетену текстуру, однак ручка – змінилася.

Таку ж сумку, але вживану, можна придбати у посередників. Ціни стартують від 800 доларів і 1200 – 1500 доларів. Загалом, це залежить від того, у якому стані сумка й чи видно сліди використання на ній.



Вживана сумка Bottega Veneta за 839 доларів / Скриншот з мережі



Сумка, яка збереглася у кращому стані, за 1 245 доларів / Скриншот з мережі

Цікаво, що нова модель такої сумки нині сягає 2 900 доларів. Щоправда, зовнішній вигляд сумки дещо змінився – бренд Bottega Veneta оновив ручку та змінив застібки на сумці.



Оновлена модель сумки від Bottega Veneta / Скриншот з офіційного сайту бренду

Варто зауважити, що в Україні таку сумку теж можна знайти лише вживану. Ця модель зустрічається дуже рідко, а ціна сягає близько 30 тисяч гривень.



Ціна вживаної сумки в Україні / Скриншот з мережі

До слова, у секонд-хенді дуже часто можна знайти рідкісні дизайнерські речі. Блогерка Сінді Зора на власному прикладі довела, що речі від Dior, Gucci, LV та інших брендів можна придбати за дуже низькими цінами в комісійних магазинах та секонд-хендах.