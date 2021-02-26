Жінки часто соромляться сивини і протягом десятиліть її зафарбовують. Джорджія Заріс теж була такою, аж поки під час локдауну не закрились перукарні. Вона спробувала не фарбувати волосся – експеримент затягнувся, і тепер вона пишається своєю сивиною!

Джорджія Заріс, акторка з міста Суррей, 20 років фарбувала своє волосся у темний колір Цього вимагала індустрія: вона просто не могла собі дозволити з'явитись на знімальному майданчику з сивим корінням. Вона витрачала понад 8 тисяч доларів на рік тільки на фарбування!

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Вперше вона знялась для реклами у 31 рік, і з того часу кожні три місяці підфарбовувала волосся, щоб відповідати усім вимогам замовників. Її волосся ставало сухим та ламким, доводилось витрачати багато коштів на відновлення. До того ж з часом фарба трималась все гірше і довелось "маскувати" сивину вже кожні три тижні.

Проте під час локдауну у березні минулого року Джорджія більше не могла відвідувати перукарню. Для 51-річної жінки це стало справжнім шоком: "Я була у такому стресі. Я не могла побачити свого колориста". Фарбуватись вдома у неї теж не виходило. Тож цілий місяць вона намагалась приховувати волосся, коли виходила з дому, вдягаючи шапку чи використовуючи спеціальний лак:

Я ненавиділа тонку лінію сірого кольору, що утворювалась на моєму волоссі. Я була вдячна, що цього нікого не бачив,

– розповідає жінка

Тоді вона вирішила: пора припинити боятись і прийняти своє натуральне волосся. Щоб процес переходу відбувався легше, вона почала ділитись своїм шляхом на сторінці в інстаграмі, і зараз у неї понад 20 тисяч підписників, які підтримують її рішення.

Джорджія у першому ж дописі поділились переживаннями:

Сьогодні я прийняла рішення припинити фарбувати волосся. Я провела занадто багато років, турбуючись про кожну сиву волосину, яка почала проявлятися. Чого я боялась? Осуду? Що буду виглядати старою? Досить!...Мені страшно? Так! Чи знаю я, що це займе багато часу? Так!,

– ділиться жінка

Проте Джорджія зізнається, що тепер почувається впевненішою, ніж будь-коли: "Я зрозуміла, що приховувала, ким я насправді є так само, як барвник приховував мій справжній колір волосся." Вона називає відтінок свого волосся "grombre" – сіре омбре.

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Вона не лише заощадила близько 8 тисяч доларів за минулий рік, а й стала значно щасливішою, полюбивши своє волосся. Окрім того, Джорджія стала прикладом для інших жінок, які так само бояться осуду за звичайну природну сивину.

Як це сприйняли інші

Джорджія зізналась, що чоловік підтримав її відразу. А от її 12-річній доньці таке перевтілення матері не сподобалось: вона подумала, що та виглядатиме старшою за свій вік та недоглянутою. Проте з часом усе змінилось:

На жаль, вона жила у своєму світі соціальних мереж, токсичному та нереальному. Коли мене почало підтримувати все більше людей, а хтось навіть просто на вулиці робив мені компліменти, її ставлення змінилося,

– розповідає Джорджія