Женщины часто стесняются седины и десятилетиями ее закрашивают. Джорджия Зарис тоже была такой, пока во время локдауна не закрылись парикмахерские. Она попробовала не красить волосы – эксперимент затянулся, и теперь она гордится своей сединой!

Джорджия Зарис, актриса из города Суррей, 20 лет красила свои волосы в темный цвет Этого требовала индустрия: она просто не могла себе позволить появиться на съемочной площадке с седыми корнями. Она тратила более 8 тысяч долларов в год только на покраску!

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Впервые она снялась для рекламы в 31 год, и с тех пор каждые три месяца подкрашивала волосы, чтобы соответствовать всем требованиям заказчиков. Ее волосы вставали сухим и ломким, приходилось тратить много средств на восстановление. К тому же со временем краска держалась все хуже и пришлось "маскировать" седину уже каждые три недели.

Однако во время локдауна в марте прошлого года Джорджия больше не могла посещать парикмахерскую. Для 51-летней женщины это стало настоящим шоком: "Я была в таком стрессе. Я не могла увидеть своего колориста". Краситься дома у нее тоже не получалось. Поэтому целый месяц она пыталась скрывать волосы, когда выходила из дома, надевая шапку или используя специальный лак:

Я ненавидела тонкую линию серого цвета, которая создавалась на моих волосах. Я была благодарна, что этого никого не видел,

– рассказывает женщина

Тогда она решила: пора прекратить бояться и принять свое натуральные волосы. Чтобы процесс перехода происходил легче, она начала делиться своим путем на странице в инстаграме, и сейчас у нее более 20 тысяч подписчиков, которые поддерживают ее решения

Джорджия в первом же посте поделились переживаниями:

Сегодня я принял решение прекратить красить волосы. Я провела слишком много лет, заботясь о каждом седом волоске, который видела. Чего я боялась? Осуждения? Что буду выглядеть старой? Достаточно ... Мне страшно? Да! Знаю ли я, что это займет много времени? Да!

– делится женщина

Однако Джорджия признается, что теперь чувствует себя увереннее, чем когда-либо: "Я поняла, что скрывала то, кто я на самом деле, как краситель скрывал мой настоящий цвет волос. " Она называет оттенок своих волос "grombre " – серое омбре.

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Она не только сэкономила около 8 тысяч долларов за прошлый год, но и стала значительно счастливее, полюбив свои волосы. Кроме того, Джорджия стала примером для других женщин, которые так же боятся осуждения за обычную естественную седину

Как это восприняли другие

Джорджия призналась, что муж поддержал ее сразу. А вот ее 12-летней дочери такое перевоплощение матери не понравилось: она подумала, что та будет выглядеть старше своего возраста и неухоженной. Однако со временем все изменилось:

К сожалению, она жила в своем мире социальных сетей, токсическом и нереальном. Когда меня начало поддерживать все больше людей, а кто-то даже просто на улице делал мне комплименты, ее отношение изменилось,

– рассказывает Джорджия